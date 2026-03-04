Turismo

El pueblo de Antioquia que se llamó en el pasado San Antonio del Infante, un destino ideal para el descanso a una hora de Medellín

Se ubica a 49 kilómetros de la capital del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 10:11 a. m.
Iglesia Nuestra Señora del Rosario en Donmatías.
Iglesia Nuestra Señora del Rosario en Donmatías. Foto: Antioquia es mágica

El departamento de Antioquia es uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia gracias a su diversidad natural, cultural y arquitectónica. Su territorio cuenta con hermosos pueblos, montañas, ríos, convirtiéndolo en un destino ideal para todo tipo de viajeros.

Uno de sus 125 municipios es Donmatías, ubicado a 49 kilómetros de Medellín, a una hora y 20 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, su actividad económica se centra en la producción de leche, la agricultura a mediana escala y la confección, asociada a la maquila de jeans.

Esta publicación también señala que el municipio, que hace parte de la subregión norte, cuenta con espacios aptos para quienes desean descansar en medio de la naturaleza, como, por ejemplo, “espacios aptos para picnic alrededor del espejo de agua en el embalse Ríogrande II, un gran lago artificial que se encuentra ubicado a 16 km aproximadamente del casco urbano del municipio, por la vía departamental que conecta a Donmatías con Entrerríos”.

Turismo

Así es el encantador destino apodado ‘puerta de entrada a la Sierra de La Macarena’, un paraíso natural para la aventura

Turismo

Desde Antioquia hasta Casanare: siete pueblos colombianos poco conocidos que enamoran por su belleza y diversidad

Turismo

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

Turismo

La ciudad colombiana que entró en la lista de los 25 destinos más inspiradores para viajar en 2026

Turismo

El destino colombiano en el que se puede disfrutar de siete cascadas en un mismo lugar, un tesoro natural imperdible en Santander

Turismo

Satena amplía sus frecuencias entre Bogotá y Buenaventura: así espera mejorar la conectividad entre ambos destinos

Turismo

La nueva apuesta turística de Barranquilla que promete conectar a sus visitantes con Bocas de Ceniza

Turismo

Firman nueva alianza para fortalecer el turismo multidestino en Colombia: estos son los detalles

Turismo

Estos son los encantos del pueblo Eje Cafetero conocido como la ‘colina del viento’, un destino ideal para la aventura

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

“Como valor agregado, en este lugar podrás disfrutar del imponente paisaje que ofrece la represa que surte alrededor del 47% de agua potable del Valle de Aburrá, razón por la cual está restringido el acceso al lago para fines recreativos”, subraya el portal turístico.

Este municipio de más de 23.000 habitantes, además, es conocido como la Roma paisa. Sus calles están cargadas de historia. Entre ellas se encuentran la Azul y La Playita.

Donmatías, Antioquia
Templo de Nuestra Señora del Rosario en Donmatías, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía Municipal Donmatías / Free Airdrops

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que, a lo largo de su historia, la población ha tenido tres nombres: Azuero, San Antonio del Infante y, finalmente, Donmatías. Este último fue puesto en honor a Matías Jaramillo, un hombre con un próspero establecimiento minero de la zona.

La industria de la confección llegó al municipio en la década de los sesenta del siglo XX, gracias a la descentralización de las industrias manufactureras de la ciudad de Medellín.

Así es uno de los municipios más fríos del suroeste antioqueño, un rincón turístico ideal para el ecoturismo

“La comunidad encontró una fuente de empleo, dado que el municipio para aquellos años era básicamente agrario. Una década más tarde empezaron a surgir fábricas de confección, donde los trabajadores de la empresa Industrial del Vestido, después de haber aprendido el oficio, decidieron fundar sus pequeñas industrias, convirtiéndose en excelentes maquiladores”, subraya la gobernación.

En materia cultural, su festividad más importante es la Feria de la Confección y la Cultura, en la que se rinde un sentido homenaje a los más de 60 años del trabajo de hombres y mujeres dedicados a la maquila de jeans.

Más de Turismo

Atractivos en San Juan de Arama

Así es el encantador destino apodado ‘puerta de entrada a la Sierra de La Macarena’, un paraíso natural para la aventura

Pueblos de Colombia

Desde Antioquia hasta Casanare: siete pueblos colombianos poco conocidos que enamoran por su belleza y diversidad

Laguna de Cajones

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

Turistas

La ciudad colombiana que entró en la lista de los 25 destinos más inspiradores para viajar en 2026

Cascadas en San Joaquín

El destino colombiano en el que se puede disfrutar de siete cascadas en un mismo lugar, un tesoro natural imperdible en Santander

Buenaventura

Satena amplía sus frecuencias entre Bogotá y Buenaventura: así espera mejorar la conectividad entre ambos destinos

Tajamar y Bocas de Ceniza

La nueva apuesta turística de Barranquilla que promete conectar a sus visitantes con Bocas de Ceniza

Cartagena de Indias, Colombia

Cinco sitios para visitar en Cartagena, ideales para conectar con la historia y la cultura del Caribe

Postal de la isla de San Andrés.

Firman nueva alianza para fortalecer el turismo multidestino en Colombia: estos son los detalles

Noticias Destacadas