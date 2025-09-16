El pueblo de Boyacá que está estrenando un nuevo proyecto turístico pensado para la salud, el descanso y el bienestar

Desde sus redes sociales, Cortupaipa, la Corporación civil de participación mixta, sin ánimo de lucro, centrada en la promoción, el desarrollo y la organización de eventos en el municipio de Paipa, en Boyacá, celebró el lanzamiento de un nuevo proyecto turístico pensado para la salud, el descanso y el bienestar integral de los visitantes y habitantes del pueblo.

Según indica la descripción de la publicación realizada por la entidad, se trata de un sueño comunitario hecho realidad en la vereda La Playa, donde los locales celebraron con orgullo la inauguración del Hotel de la Piscina Termal La Playa, un proyecto que, tras más de 35 años de historia, consolida uno de los tesoros termominerales más valiosos del país.

“Este logro, liderado por la Junta de Acción Comunal de la vereda La Playa y su presidente Efrén Monroy Vargas, refleja la fuerza de la unión, el liderazgo social y el compromiso de una comunidad que ha trabajado incansablemente para preservar, fortalecer y proyectar este espacio único”, agrega el post realizado a través de Instagram.

La iniciativa, según informó Caracol Radio, surgió en 1961 cuando los pobladores descubrieron un nacimiento de aguas termales en un terreno privado. En ese momento su dueña, doña Alejandrina Camargo Salamanca, autorizó a la comunidad usar el lugar para levantar una pequeña piscina.

No obstante, con el paso del tiempo, aquel proyecto colectivo fue creciendo hasta convertirse en un complejo turístico, administrado actualmente por la Junta de Acción Comunal y cuyos verdaderos propietarios son los propios habitantes de la vereda en el municipio de Paipa.

“La piscina La Playa es un proyecto comunitario. Todas las decisiones se toman en asamblea y la mayor autoridad siempre ha sido la comunidad”, comentó Ana Mireya Ibáñez Fonseca, fiscal de la Junta, en declaraciones citadas por el medio mencionado anteriormente.

Con la apertura del hotel, los visitantes de este pueblo boyacense ahora encontrarán tres piscinas alimentadas directamente del nacimiento, garantizando un atractivo turístico auténtico con agua natural color verde claro, limpia y con una temperatura constante.

Adicionalmente, tendrán la opción de hospedarse en un lugar que complementa esta experiencia de bienestar y descanso mientras, al mismo tiempo, se contribuye al desarrollo de la comunidad, reconociendo que más allá de ser un atractivo natural, es el reflejo de un gran esfuerzo y trabajo conjunto.