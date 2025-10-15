Suscribirse

Turismo

El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘apoyo del cerro’, un destino que tiene una reserva hídrica clave para la región

Se ubica a 60 kilómetros de Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 8:36 p. m.
Cogua, Cundinamarca
Cogua, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Cogua, Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es un región con múltiples atractivos turísticos para sus habitantes y visitantes.

Uno de sus municipios es Cogua, ubicado en la provincia de Sabana Centro y a aproximadamente 60 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 45 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta población es conocida por su clima frío y su paisaje natural caracterizado por montañas y reservas hídricas.

Contexto: El municipio de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘ciudad de nuestro padre’, una joya turística con rica historia

“Situado en la cordillera Oriental, Cogua cuenta con una altitud de aproximadamente 2.590 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con importantes reservas de agua, como el embalse del Neusa, que es un área de conservación natural”, señala la entidad.

La gobernación afirma que la palabra Cogua significa en lengua muisca ‘apoyo del cerro’, de acuerdo con el diccionario del escritor Joaquín Acosta Ortegón y su fundación se dio en 1604.

La principal actividad económica del municipio es la agricultura, destacándose el cultivo de papa, maíz y hortalizas. La ganadería y la floricultura también son actividades económicas importantes, junto con la producción de lácteos.

Cogua cuenta con unos paisajes maravillosos una importante reserva natural
Cogua cuenta con unos paisajes maravillosos una importante reserva natural | Foto: captura de pantalla YouTube@ @alcaldiadecogua423

Atractivos

El Embalse del Neusa es una de las principales atracciones naturales de Cogua, el cual ofrece un espacio clave para el ecoturismo y las actividades recreativas. “Este embalse no solo es un recurso hídrico vital, sino también un espacio para la conservación de la biodiversidad”, dice la gobernación.

“La riqueza natural de Cogua, con sus montañas y reservas hídricas, ofrece un entorno perfecto para el ecoturismo y las actividades recreativas en la naturaleza”, subraya.

La iglesia de San Antonio de Padua, construida en el siglo XVIII, es una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que es destacada por los habiitantes del municipio.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca que fue residencia de varios presidentes, un destino ideal para el descanso a dos horas de Bogotá

De acuerdo con información de la Diócesis de Zipaquirá, a la que pertenece Cogua, la primera iglesia fue contratada en 1605.

“La parroquia fue aprobada por decreto del virrey Florez de febrero 6 de 1779 con nombre de Santísima Trinidad de Cogua, nombrado como primer párroco a Francisco Antonio Forero. La primera partida de bautismo se encontró en los libros parroquiales del 30 de septiembre de 1764 correspondiente a Luis Francisco Lorduy. Al haber entronizado la Imagen de San Antonio de Padua por el señor Cura Francisco García, la parroquia toma el nombre de San Antonio de Padua”, agrega la diócesis.

En materia cultural, entre las principales festividades se encuentran el Festival del Rodamonte y el Festival del Neusa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerzas Militares reportan duros golpes a grupos ilegales en varias regiones del país: estas son las cifras

2. María Elvira Salazar asegura que “la izquierda colombiana se desmorona” y envía irónico mensaje al presidente Petro

3. Luis Díaz y el Bayern Múnich sorprendieron a Blessd con inesperado regalo: “Pura candela”

4. Isabel Zuleta le dijo de todo a Daniel Quintero: “Cree que la lucha por la Presidencia es un negocio más”

5. La respuesta de la SAE a la ocurrencia del presidente Petro de enviar oro desde Colombia a Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cundinamarca Turismo en Colombiadestinos turísticos colombianos

Noticias Destacadas

Sáchica, Boyacá

El nombre de este pueblo boyacense significa ‘fortaleza’, destino de gran riqueza histórica cuyo templo es monumento nacional

Redacción Turismo
San Gil

El municipio santandereano que en el pasado se llamó Villa de Santa Cruz, un destino ideal para el turismo de aventura

Redacción Semana
Atractivos turísticos de Caquetá

Así es el atractivo natural de Caquetá llamado ‘El fin del estrés’, un lugar que parece sacado de un cuento de fantasía

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.