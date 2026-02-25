Turismo

El pueblo de Cundinamarca que cautiva por su clima frío e imponentes paisajes, un destino ideal para el turismo de naturaleza

Se ubica a 100 kilómetros de Bogotá.

Templo Parroquial San Miguel Arcángel.
Templo Parroquial San Miguel Arcángel. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Gachetá - Cundinamarca / API

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es el tercero con mayor número de municipios: 116.

Entre ellos se encuentra Gachetá, ubicado en la provincia del Guavio y aproximadamente a 100 kilómetros al noreste de Bogotá, lo que representa alrededor de tres horas de viaje en automóvil.

Este municipio es conocido por su clima frío y sus paisajes montañosos, siendo un lugar ideal para el ecoturismo y la agricultura, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Gachetá tiene una extensión de 268 km² y se encuentra a 1.745 metros sobre el nivel del mar. Cuenta, además, con una temperatura de alrededor de 16 y 18 grados. Limita por el norte con Manta y Machetá; por el sur con Gama y Junín; por el oriente con Ubalá y Guayatá; por el occidente con Guatavita y Sesquilé, de acuerdo con datos de la Diócesis de Zipaquirá, a la que está adscrita la parroquia del municipio.

Historia

La Gobernación afirma que la historia de Gachetá se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio donde actualmente se ubica era habitado por los indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 12 de marzo de 1593.

“Los primitivos pobladores fueron los chios de la nación chibcha. El actual pueblo fue fundado por el oidor Miguel de Ibarra por auto del 2 de abril de 1593″, explica la entidad.

Gachetá - Cundinamarca
Paisajes de Gachetá, Cundinamarca Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Gachetá / API

Gachetá, en lengua chibcha, quiere decir ‘detrás de nuestra labranza’, según el escritor Joaquín Acosta Ortegón.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de papa, maíz y hortalizas.” La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía”, agrega la Gobernación.

Sitios de interés

Entre los sitios destacados de Gachetá se encuentra el templo parroquial de San Miguel, el cual es considerado como una edificación de gran valor histórico y arquitectónico y que se ha convertido en un símbolo y punto de encuentro del municipio.

También se destaca el cementerio indígena. “Un viaje al pasado donde la historia precolombina cobra vida. Un lugar sagrado que nos recuerda nuestras raíces y el misticismo de nuestros antepasados”, señala la Alcaldía del municipio en su sitio web.

También hay senderos ecológicos y cascadas en la población que son escenarios ideales para el senderismo y la fotografía de naturaleza.

De igual manera, hay miradores naturales que permiten contemplar el embalse del Guavio y las montañas del departamento.

“La riqueza natural de Gachetá, con sus montañas y cuerpos de agua, ofrece un entorno perfecto para el ecoturismo y las actividades recreativas en la naturaleza”, subraya la Gobernación.

