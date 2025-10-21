Suscribirse

Turismo

El pueblo de Cundinamarca que en el pasado se llamó Serrezuela, un destino con historia y tradición muy cerca de Bogotá

Se ubica a 21 kilómetros de la capital del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 6:10 p. m.
Madrid, Cundinamaraca, un municipio que vale la pena conocer
Madrid, Cundinamaraca, un municipio que vale la pena conocer | Foto: YouTube @brayanelturista

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados del país y es el tercero con mayor número de municipios: 116.

Entre ellos se encuentra Madrid, ubicado aproximadamente a 21 kilómetros al oeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 45 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima templado y su importante desarrollo agrícola e industrial, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca donde se encuentra una residencia presidencial, un destino con historia y riqueza natural

“Situado en la sabana de Bogotá, Madrid tiene una altitud de aproximadamente 2,554 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, subraya la entidad.

Historia y economía

La Gobernación afirma que los primeros pobladores del territorio en el que se encuentra el municipio fueron indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 7 de marzo de 1559 por orden de Juan de Villafañe, oidor de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá.

En el pasado tuvo el nombre de Serrezuela hasta que a finales del siglo XIX adquirió su nombre actual en honor al político y educador Pedro Fernández Madrid.

Por otra parte, la economía del municipio se centra especialmente en la agricultura con productos como las flores, las hortalizas y los frutales.

Madrid, es el municipio que más flores produce en Cundinamarca, con más de 45 empresas que emplean a más de 15 mil personas.
Madrid, es el municipio que más flores produce en Cundinamarca, con más de 45 empresas que emplean a más de 15 mil personas. | Foto: Cortesía Alcaldía de Madrid.

“La industria también juega un papel importante, con numerosas fábricas y empresas establecidas en la zona. Además, el comercio y los servicios son sectores económicos significativos debido a la proximidad de Bogotá”, agrega la Gobernación.

Atractivos

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentra el Parque Pedro Fernández Madrid, el cual permite la realización de actividades al aire libre. “Este parque es un espacio de recreación y actividades culturales para los habitantes y visitantes”, subraya la Gobernación.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca que se llamó en el pasado La Mesa, un destino tranquilo y acogedor a dos horas de Bogotá

Otro sitio destacado es la iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVIII, es una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

El cerro Tibaitatá también es un lugar de referencia para los habitantes del municipio y los visitantes. Es ideal para realizar senderismo, ciclismo de montaña y avistamiento de aves. Es un sitio recuperado ambientalmente, antes era una cantera, y tiene vistas panorámicas del municipio y la sabana.

La ‘Ruta Agroturística ‘Zion’ es otro atractivo relevante, la cual se realiza en la vereda Valle del Abra. Allí se puede hacer un recorrido por fincas productoras de flores y productos agrícolas y conocer a detalle la producción de alimentos artesanales.

“La ‘Ruta Agroturística Zion’ ofrece a los turistas una experiencia educativa única, donde podrán sumergirse en los procesos artesanales de producción de alimentos, desde el ordeño de las vacas, hasta la elaboración de los productos finales”, señaló la Alcaldía de Madrid sobre esta actividad turística en redes sociales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El mortal giro de Pablo Lyle en EE. UU. que truncó su ascenso como actor de Televisa

2. Mane habló de Yina Calderón y estalló por pelea contra Andrea Valdiri; fue clara con su mensaje: “Me parece de lo peor”

3. Vladimir Padrino respalda y defiende a Gustavo Petro tras impase con Donald Trump: “Estrategia burda”

4. “Presidente, las decisiones de la justicia merecen respeto”: dura respuesta a Petro por su postura ante la inocencia de Álvaro Uribe

5. El santismo y políticos críticos de Álvaro Uribe pidieron “respeto” por fallo del Tribunal en favor del expresidente:“Alegra la decisión”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cundinamarca Turismo en Colombiadestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Equipaje

Si va a salir de viaje, esta podría ser la mejor forma de empacar su ropa y ahorrar espacio en el equipaje

Redacción Turismo
Cartago, Valle del Cauca

Así es el pueblo del Valle conocido como ‘el sol más alegre de Colombia’, un lugar que cautiva con sus tradiciones y cultura

Redacción Turismo
Turmerqué

Así es uno de los municipios más antiguos de Boyacá, se acerca a los 500 años y es cuna de un deporte autóctono de Colombia

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.