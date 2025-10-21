El pueblo de Cundinamarca que en el pasado se llamó Serrezuela, un destino con historia y tradición muy cerca de Bogotá

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados del país y es el tercero con mayor número de municipios: 116.

Entre ellos se encuentra Madrid, ubicado aproximadamente a 21 kilómetros al oeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 45 minutos de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima templado y su importante desarrollo agrícola e industrial, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la sabana de Bogotá, Madrid tiene una altitud de aproximadamente 2,554 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, subraya la entidad.

Historia y economía

La Gobernación afirma que los primeros pobladores del territorio en el que se encuentra el municipio fueron indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 7 de marzo de 1559 por orden de Juan de Villafañe, oidor de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá.

En el pasado tuvo el nombre de Serrezuela hasta que a finales del siglo XIX adquirió su nombre actual en honor al político y educador Pedro Fernández Madrid.

Por otra parte, la economía del municipio se centra especialmente en la agricultura con productos como las flores, las hortalizas y los frutales.

Madrid, es el municipio que más flores produce en Cundinamarca, con más de 45 empresas que emplean a más de 15 mil personas. | Foto: Cortesía Alcaldía de Madrid.

“La industria también juega un papel importante, con numerosas fábricas y empresas establecidas en la zona. Además, el comercio y los servicios son sectores económicos significativos debido a la proximidad de Bogotá”, agrega la Gobernación.

Atractivos

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentra el Parque Pedro Fernández Madrid, el cual permite la realización de actividades al aire libre. “Este parque es un espacio de recreación y actividades culturales para los habitantes y visitantes”, subraya la Gobernación.

Otro sitio destacado es la iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVIII, es una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

El cerro Tibaitatá también es un lugar de referencia para los habitantes del municipio y los visitantes. Es ideal para realizar senderismo, ciclismo de montaña y avistamiento de aves. Es un sitio recuperado ambientalmente, antes era una cantera, y tiene vistas panorámicas del municipio y la sabana.

La ‘Ruta Agroturística ‘Zion’ es otro atractivo relevante, la cual se realiza en la vereda Valle del Abra. Allí se puede hacer un recorrido por fincas productoras de flores y productos agrícolas y conocer a detalle la producción de alimentos artesanales.