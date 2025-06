No obstante, su oferta va más allá y para quienes aman la simpleza en medio de la tranquilidad hay un pueblo del cual seguro es posible sacar mucho provecho. Se trata de Jordán, un pequeño municipio ubicado en la provincia de Guanentá, a 80 kilómetros de Bucaramanga.

A este lugar se le conoce porque en su casco urbano habitan muy pocas personas. Allí no hay droguerías, almacenes, ni plaza de mercado, pero sus habitantes no necesitan mucho para ser felices. Se le conoce como el “pueblo fantasma”, precisamente por esta característica tan particular.