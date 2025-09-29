El pueblo del Eje Cafetero cuyo nombre significa ‘amor de hermanos’, ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura

El departamento de Caldas es reconocido como un importante destino turístico del Eje Cafetero.

Sus paisajes montañosos son considerados como ideales para el descanso y la aventura. Así mismo, sus fincas agroturísticas permiten conocer de cerca el proceso del cultivo y producción del café.

Uno de sus 27 municipios es Filadelfia, ubicado a 48 kilómetros de Manizales.

El portal Rutas del Paisaje Cafetero destaca a esta población por sus hermosos paisajes y cerros que permiten realizar actividades como el parapentismo y el rafting. De igual manera, se resaltan sus casas de bahareque, que conservan la historia y la cultura caldense.

El nombre de esta población significa ‘amor de hermanos’ en español. El escudo del municipio lleva escrito este significado.

Atractivos

A continuación, algunos de los principales atractivos del municipio, según información de la Alcaldía de Filadelfia.

El primero de ellos es el cerro del Corazón de Jesús. Este es un sitio tradicional de peregrinación de los creyentes católicos, en especial durante la Semana Santa. Adicionalmente, es el lugar preferido por los niños y los jóvenes para elevar las cometas durante el mes de agosto. De igual manera, es un mirador natural reconocido.

Otro sitio importante es la quebrada Santa Rosa, la cual conserva “algunas características de los ecosistemas nativos originales, representadas en especies faunísticas como guacharacas, perdices, conejos, serpientes y guácharos”.

Parque principal del municipio de Filadelfia, en Caldas. | Foto: Gobernación de Caldas

“También es atractivo por fenómenos geomorfológicos como paredes rocosas de 15 metros de altura, que se presentan a lo largo de su cauce”, subraya la Alcaldía.

Un tercer lugar de interés es el cerro de las Cruces, el cual se encuentra ubicado en la vereda Aguadita Grande, a 3 kilómetros del caso urbano, y se destaca como otro mirador natural de relevancia en la zona.

En el mes de agosto también es visitado por las personas que les gusta elevar cometas y a lo largo del año, es un lugar de peregrinación para los católicos de la región.

Los Chorros de Gregorito también son destacados como uno de los atractivos de Filadelfia. Están localizados en la vereda La Palma, a 8 kilómetros de la cabecera municipal.

“Sus aguas son conducidas hasta un estanque artificial para cisnes, patos y gansos. En su entorno se pueden observar la flora y la fauna, nadar, caminar y cabalgar. El terreno es propiedad privada, por lo que requiere autorización previa para su visita”, señala la Alcaldía.