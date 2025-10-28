El departamento del Tolima ha ganado popularidad entre los viajeros que encuentran en estas tierras una gran riqueza en paisajes que van desde las montañas del Parque Natural Los Nevados hasta las llanuras del río Magdalena.

Es un buen destino para los viajeros que disfrutan de actividades al aire libre como senderismo, rafting y ciclismo. Este territorio, al igual que muchos otros en el país, destaca por su gastronomía, que incluye platos tradicionales como el tamal y la lechona, además de su rica tradición musical, siendo Ibagué sede de diversos festivales.

Su clima templado hace que sea un lugar ideal para recorrer durante todo el año, ya sea para una escapada de fin de semana o una aventura más extensa. En el Tolima la oferta es variada y uno de los municipios para conocer tiene nombre de princesa de Hungría.

En este municipio tolimense uno de los principales cultivos es la arveja. | Foto: Getty Images

Se trata de Santa Isabel, situado al norte del departamento. Cuenta la historia que el 12 de septiembre de 1893 fundaron el municipio con el nombre de Tolda de María y luego paso a llamarse Santa Isabel en honor la princesa húngara que era la devoción de un presbítero de la época.

Este destino tolimense es catalogado como la despensa agrícola del norte del Tolima y destaca especialmente por la producción de arveja; tanto así que su semilla es considerada por expertos como la mejor del país, según indica la Gobernación del departamento.

¿Qué se puede visitar allí?

Su cercanía al Parque Los Nevados hacen de Santa Isabel un destino ideal para conocer y más para quienes aman la aventura y les gusta el contacto con la naturaleza.

Allí, la vida silvestre, flora, fauna y paisajes exóticos proliferan. Es un gran atractivo turístico, en aspectos paisajísticos y de recursos naturales y uno de los sitios para visitar son las aguas termales de La Yuca, un espacio para conectar con la naturaleza. En este exótico lugar los visitantes pueden disfrutar de dos lagunas naturales de 50 y 24 metros y una piscina natural de agua caliente, ideal para relajarse.

El Parque Los Nevados es uno de los sitios para apreciar desde el municipio de Santa Isabel. | Foto: Getty Images

Otra opción para visitar, a hora y media del casco urbano, es la cascada del centro poblado Colón, una caída de agua que llama la atención y cuyos alrededores se pueden recorrer para conocer la diversidad de flora y fauna del lugar. Para llegar hasta este punto se debe ir por una trocha que sirve de sendero ecológico, de acuerdo con la Gobernación.