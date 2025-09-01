El tesoro natural escondido entre las montañas del oriente boyacense, un escenario perfecto para el descanso y la aventura

Atraídos por su belleza natural y paisajística, cada año cientos de turistas locales y extranjeros se animan a explorar el departamento de Boyacá, también conocido por su rica historia, cultura y exquisita gastronomía.

Esta región del país tiene mucho por ofrecer a sus visitantes; desde edificaciones que sorprenden con su arquitectura colonial hasta parques temáticos que rinden homenaje a sus tradiciones y productos representativos, como el Biomuseo de la Papa Nativa en Ventaquemada.

Entre esos tesoros, recomendados para descubrir en Boyacá durante una escapada de fin de semana o en vacaciones, se encuentran las aguas termales de Morcote, una joya natural escondida entre las montañas del oriente boyacense, ubicadas a aproximadamente una hora del centro poblado de Morcote, en el municipio de Paya.

Este lugar es ideal para quienes buscan aprovechar sus días de descanso y experimentar una conexión profunda con la naturaleza. Además, es perfecto para vivir nuevas aventuras y sumergirse en un recorrido que ofrece aire puro y un ambiente único para desconectarse.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), el recorrido hasta estas termales se puede realizar mediante una caminata ecológica, que atraviesa paisajes montañosos, senderos rodeados de vegetación nativa y una rica biodiversidad.

Durante el trayecto, los visitantes tienen el privilegio de disfrutar fascinantes vistas panorámicas adornadas con el canto de las aves y el azul del cielo, aspectos que crean un escenario auténtico y digno de admirar en cualquier temporada del año.

Al llegar al lugar, la experiencia se vuelve aún más mágica, pues, según las creencias populares, el baño relajante que se puede tomar en estas aguas termales, localizadas en medio del bosque, gozan de propiedades que muchos consideran terapéuticas.

Justo al frente de este tesoro natural, los visitantes pueden ver una imponente cascada de agua fría que cae con fuerza, transformando el lugar en un atractivo turístico reconfortante y lleno de vida.

“Las aguas termales de Morcote no solo son un destino para el descanso, sino un verdadero regalo de la naturaleza que invita a vivir una experiencia única en un entorno sereno y auténtico”, destaca Situr sobre este tesoro escondido en Boyacá que merece la pena ser explorado.

Lugares turísticos de Paya, Boyacá

Además de estos cuerpos de agua, el municipio de Paya, en Boyacá, cuenta con otros sitios de interés que podría incluir en su lista de opciones para visitar durante su aventura en este destino. Algunas paradas recomendadas son: