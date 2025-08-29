Suscribirse

Ni Chía ni La Calera, estos son algunos pueblos cerca a Bogotá que puede visitar el último fin de semana de agosto

Los siguientes destinos ofrecen diversidad de planes para hacer en uno o dos días.

Redacción Turismo
29 de agosto de 2025, 6:03 p. m.
Choachí, Colombia
Choachí es un destino ubicado a solo una hora de Bogotá y tiene diversos atractivos para los viajeros. | Foto: Getty Images

Cerca de Bogotá se encuentran diversidad de lugares para visitar en un fin de semana sin necesidad de que haya puente. La capital colombiana está rodeada de encantadores pueblos que ofrecen las condiciones ideales para descansar sin tener que viajar largas distancias.

Son destinos con una gran riqueza natural, histórica y gastronómica en donde es posible desconectarse por uno o dos días en medio de ambientes tranquilos. Estas son algunas de las opciones, además de Chía o La Calera, que con frecuencia son visitados por quienes habitan en la capital del país.

Choachí

A solo una hora de Bogotá se encuentra este municipio, que fue reconocido por la ONU Turismo como uno de los mejores del mundo para hacer turismo rural.

Choachí, Cundinamarca
Este municipio de Cundinamarca es ideal para el turismo rural. | Foto: Getty Images

Este pueblo es reconocido por sus aguas termales y su lindo paisaje natural, que permite disfrutar de actividades al aire libre. Uno de sus grandes atractivos es la cascada La Chorrera, que es considerada la más alta del país, con una altura de 590 metros. Está ubicada dentro del Parque Aventura La Chorrera, en donde los turistas tienen diversidad de actividades para desarrollar.

A unos pocos metros del casco urbano están los termales de Santa Mónica, que ofrecen cálidas aguas con propiedades medicinales, un espacio para relajarse y compartir en familia. Esto se complementa con la rica gastronomía del municipio, que es para no perderse.

Anapoima

Este destino está a dos horas de la capital. Anapoima es conocido por su clima cálido, considerado uno de los mejores del país y sus piscinas naturales. Es un lugar ideal para relajarse y disfrutar del sol.

Este pueblo está rodeado de naturaleza, por lo que es ideal para el senderismo y otras actividades al aire libre. Según información de la Alcaldía del municipio, se puede caminar al cerro Cristo Rey.

Anapoima, Colombia
Anapoima es considerado como uno de los municipios de mejor clima en Colombia. | Foto: Getty Images

Otros lugares para visitar son los baños medicinales Santa Lucía, que son aguas que nacen de la montaña y están ubicados a un kilómetro del casco urbano; el otro es el Salto del Caiquero, una cascada ideal para tener un espacio de relajación.

Zipaquirá

Este lugar está a solo una hora de Bogotá, por lo que es perfecto para una escapada de un día. Una de sus principales atracciones es la Catedral de Sal, iglesia construida en el interior de una mina de sal.

Es un lugar imponente tanto por su arquitectura como por su significado espiritual. Allí se puede visitar el Museo de la Salmuera y el Parque de la Sal para aprender más sobre la historia de la minería en la región.

Adicionalmente, en el casco urbano de Zipaquirá está la Plaza de los Comuneros, otro de los atractivos para no perderse y el Centro Cultural Casa del Nobel Gabriel García Márquez, un lugar cultural que reúne a estudiantes de las escuelas de formación, artistas y agentes culturales de la zona, entre muchos otros sitios de interés.

Catedral de Zipaquirá
Zipaquirá es considerado uno de los pueblos más bonitos de Cundinamarca. | Foto: Getty Images

En las afueras del pueblo, está la Reserva Forestal don Benito, ideal para que los turistas que quieran hacer planes de naturaleza complementen su agenda.

Villa de Leyva

Si quiere salir los dos días a disfrutar de un ambiente tranquilo, otra de las opciones es Villa de Leyva, un pueblo que se destaca por su arquitectura colonial y que parece detenido en el tiempo, con sus calles empedradas y construcciones de fachadas blancas y grandes balcones.

En este mágico lugar lleno de cultura e historia, se encuentra una de las plazas principales más grandes del país, que es escenario y punto de encuentro de pobladores y visitantes.

También está el Museo Paleontológico, el Museo El Fósil y los Pozos Azules, formaciones naturales de agua que ofrecen un paisaje único. Es un destino ideal para vivir una experiencia única mientras se disfruta de una rica gastronomía en familia, con amigos o solo.

