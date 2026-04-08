El tráfico aéreo acelera su crecimiento en Colombia: más de 10 millones de pasajeros en los primeros meses de 2026

Más de 10 millones de pasajeros se movilizaron entre los meses de enero y febrero. De elllos, 5.7 millones corresponden a tráfico nacional y 4.3 millones a internacional, lo que representa en conjunto un crecimiento de 8,1%, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“La movilización de pasajeros por vía aérea en Colombia continúa mostrando una tendencia positiva en 2026, consolidando al transporte aéreo como un eje estratégico para la conectividad, el turismo y la actividad económica del país", señaló la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

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“Solo en febrero de 2026 el tráfico aéreo alcanzó cerca de 4.5 millones de pasajeros, con un crecimiento del 9%, impulsado principalmente por el dinamismo del mercado internacional. Recordemos que el país alcanzó en 2025 un récord histórico de más de 57.5 millones de pasajeros movilizados, reflejando la consolidación del transporte aéreo como un modo clave de movilidad en Colombia”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

Este comportamiento está en línea con la tendencia de crecimiento reciente del sector. En el mismo periodo del año anterior ya se evidenciaba una recuperación sostenida, con aumentos cercanos al 5% en el tráfico total de pasajeros, tendencia que se ha acelerado en 2026.

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Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo importante incremento en 2025

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025. Se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos durante los 12 meses del año.

“Vale la pena resaltar que en 2023 se registraron 895.655 tiquetes, lo que evidencia la continuidad de una tendencia al alza en el interés de los viajeros internacionales por visitar Colombia y en la consolidación del país como destino turístico en la región”, señaló Anato.

El Aeropuerto El Dorado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Entre los países que más registraron compras de pasajes hacia Colombia se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total. Le siguen México, con 11,3%; España, con 7,4%; Brasil, con 6,3% y Ecuador, con 5,7%, “evidenciando la importancia de estos mercados para el turismo receptivo y para el fortalecimiento del flujo de visitantes internacionales hacia el país”.

“Algunas ciudades del país presentaron variaciones significativas en la recepción de estos tiquetes. San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un incremento de 25,6% y cerca de 39 mil tiquetes vendidos. Medellín también mostró un comportamiento destacado, con un aumento de 12,4% y aproximadamente 225 mil tiquetes. Por su parte, Cartagena registró un crecimiento de 6,2%, manteniéndose como uno de los destinos más demandados por los viajeros internacionales”, afirmó Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato.