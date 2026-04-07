El encantador municipio que guarda entre montañas y páramos algunos de los tesoros más emblemáticos de Santander

Santander es considerado uno de los mejores destinos para quienes desfrutan la naturaleza y las actividades de aventura. Este lugar es reconocido por sus deportes extremos, especialmente en lugares como San Gil.

El destino de Santander que tiene una de las cascadas más imponentes y bellas de la región, un paraíso natural imperdible

En este departamento los visitantes tienen la posibilidad de practicar rafting, parapente y espeleología, además de disfrutar de paisajes únicos como el Parque Nacional del Chicamocha, famoso por su imponente cañón, además de apreciar vistas espectaculares.

A esto se suman sus pueblos históricos y coloniales como Barichara, con su gastronomía típica, su gente amable y su ambiente tranquilo. Este departamento tiene 87 municipios y diversidad de alternativas para conocer.

Uno de ellas es Cerrito, ubicado en la provincia de García Rovira, un destino de clima frío ideal para el ecoturismo y la observación de cóndores andinos en el páramo del Almorzadero.

Cerrito, Santander, es uno de los destinos especiales para los amantes de la naturaleza. Foto: Alcaldía Municipal de Cerrito Santander/API.

Atractivos naturales

Información de la Alcaldía Municipal indica que este destino destaca por su belleza natural y por contar con lugares emblemáticos del departamento como son la capilla de Jesús Nazareno y las ruinas de un seminario colonial en el corregimiento de Servita, los cuales se enmarcan entre montañas, páramos y ríos.

Estas son consideradas verdaderas joyas para conocer en este municipio.

Con una temperatura media de 16 grados centígrados y a una distancia de 174 kilómetros de Bucaramanga, capital del departamento, Cerrito cuenta con diversidad de lugares de interés para los amantes de la naturaleza.

El pueblo de Santander conocido como ‘El Edén’, un rincón perfecto para el turismo de aventura y ecológico

Por ejemplo, está la Cascada del Salto, un sitio turístico con una caída de más de 80 metros de altura sobre el río Angostura, localizada a seis kilómetros de la cabecera municipal.

A esta se suman la laguna negra, la piedra del chulo, la represa pescadito, la cueva lluviosa, el alto cruz de piedra, la laguna del tutal y las cuevas de Angosturas, de acuerdo con los datos oficiales.

Panorámica de Cerrito, en el departamento de Santander. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Cerrito Santander

En el casco urbano está la iglesia Nuestra Señora del Rosario que fue construida en 1880, una edificación que tiene mucho que mostrar desde el punto de vista arquitectónico.

En cuanto a su gastronomía, en Cerrito Santander son imperdibles la trucha y el ovejo. De igual forma, los visitantes pueden degustar una rica sopa de mute, la cual contiene pata de res y otros ingredientes.

Así es uno de los tesoros escondidos de Santander, conocido como el ‘pueblito pesebre’, un mágico rincón de estilo colonial

Datos de interés

Cerrito limita con el municipio de Concepción por el sur y el oriente; con San Andrés y Guaca por el occidente, y con el departamento de Norte de Santander por el norte y el oriente. El pueblo es, además, accesible desde Guaca, Chitagá y Bucaramanga. Su economía gira en torno al cultivo de la papa, el fríjol, la cebada, el ajo, el durazno y las hortalizas.