Antioquia es considerado uno de los destinos naturales más llamativos para visitar en Colombia. Buena parte de su territorio exhibe montañas, ríos, cascadas y quebradas que invitan a disfrutar de experiencias únicas.

La piedra con túneles para conocer en Antioquia es ideal para escalar y practicar rappel

Uno de esos encantos naturales es la Reserva Natural Cañón del río Claro, ubicada unas cuatro horas al oriente de Medellín, por la autopista que une a esta ciudad con Bogotá. Es un espacio de unas 250 hectáreas que tiene una vegetación de bosque húmedo tropical, en donde se aprecian las aguas verdes y cristalinas del río, cuyo color se debe a las enormes losas de mármol que cubren su lecho.

Información de la Organización Colparques indica que en sus orillas se encuentran las cuevas de la Danta y del Cóndor, refugio de los guácharos, aves nocturnas consideradas sagradas por los incas.

La Reserva Cañón del río Claro es un destino imperdible en Antioquia. Foto: Portal Río Claro/API.

Una de las características de este lugar es la diversidad de fauna, con numerosas especies endémicas del Magdalena Medio. Hay mamíferos, reptiles, anfibios y peces, además de una gran variedad de insectos e invertebrados.

Tanto la reserva como sus alrededores son hogar de numerosas especies amenazadas o en peligro de extinción, entre ellas, el mico tití, las aves paujil y las atrapamoscas, entre otras.

La reserva del oriente antioqueño con una de las cascadas más imponentes y bellas de la región; imperdible para los aventureros

Aunque los mamíferos suelen ser los más llamativos para los visitantes, observarlos puede ser difícil, ya que la mayoría son nocturnos, sigilosos y huyen fácilmente debido a la presión histórica de la actividad humana.

Este es un buen destino para desconectarse del día a día y disfrutar de los encantos de la naturaleza, en medio de un ambiente tranquilo y relajado. Se puede disfrutar de actividades como rafting, canopy, senderismo, espeleología y avistamiento de aves, entre otras; un lugar perfecto para quienes aman la naturaleza y la aventura.

El rafting es una de las actividades para practicar en la Reserva Cañón del río Claro. Foto: Portal Río Claro/API.

Si el plan es realizar algunas de estas actividades, la recomendación es ingresar temprano para estar en la programación de las mimas ya que no hay un horario definido y estas están sujetas a la disponibilidad por condiciones climáticas y a un cupo mínimo de seis personas para su realización con guías especializados.

Alojamiento

En la reserva hay varios lugares en los que los visitantes pueden hospedarse. Por ejemplo, cabañas integradas a las rocas, que ofrecen una experiencia única al permitir disfrutar de manera constante del imponente paisaje del Cañón del Río Claro. Permiten una linda vista del entorno y sus atractivos naturales.

Los ocho destinos alternativos de Antioquia para disfrutar unas vacaciones inolvidables: Conozca qué planes hacer en cada uno

A las afueras de la reserva, pero muy cerca, también se encuentra un hotel que dispone de zonas verdes, piscina, tobogán, juegos infantiles y salón para reuniones. Ideal para actividades de grupos o familias con niños menores.

De igual forma, quienes deseen hacer camping y cuenten con el equipo necesario pueden vivir esta experiencia.