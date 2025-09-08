Tras realizar un análisis de variables importantes y diversas, investigadores determinaron que la ciudad de Orlando, Florida, es la mejor para retirarse en los Estados Unidos. Dicho estudio destacó la ausencia de impuestos y la asequibilidad de los servicios domésticos.

Cuando una persona cumple con la edad requerida para jubilarse y comenzar a disfrutar de años tranquilos, los ciudadanos deben elegir con cuidado su destino, estudiando las características de cada ciudad para aprovechar al máximo los años de descanso.

Orlando, Florida, una de las mejores ciudades para jubilarse en Estados Unidos | Foto: Instagram @ winterparkfla

En este contexto, el sitio WalletHub elaboró un análisis en el que evaluó las variables más importantes, considerando datos que abarcan desde el costo de vida hasta la accesibilidad para los contribuyentes y la infraestructura sanitaria.

Una vez culminaron con el análisis, los autores de la investigación determinaron que Orlando es la mejor ciudad para jubilarse en Estos Unidos. Los autores destacaron, en primer lugar, la ausencia de impuestos, ya que la ciudad es una de las que cuenta con impuestos más accesibles, en tanto Florida no tiene impuestos sobre herencias ni sucesiones.

De igual manera, los autores de este informe señalaron que Orlando es la novena ciudad más económica en servicios domésticos y la vigésima en atención médica para adultos. Otro aspecto destacado es que esta ciudad cuenta con una amplia variedad de actividades para jubilados y ocupa el puesto 19 en cuanto a gerontólogos.

Estas son las mejores ciudades para jubilarse en Florida

Aparte de Orlando, en el top cinco de la clasificación también figuran otras dos ciudades del estado de Florida. En la cuarta posición aparece Miami, que destacó sobre las demás por la cantidad de actividades disponibles para sus ciudadanos, así como en una buena atención médica.

En la quinta posición, de las mejores ciudades para retirarse, aparece Tampa, que resaltó por la variedad de actividades y el alto nivel de calidad de vida que ofrece.

Los autores destacaron, en primer lugar, la ausencia de impuestos. | Foto: Getty Images

Las peores ciudades para jubilarse en el país norteamericano

El sitio web citado con anterioridad, también analizaron y alabaron un ranking con las peores ciudades para jubilarse en Estados Unidos.