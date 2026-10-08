Este es el país con más playas Bandera Azul de Sudamérica

Brasil ha logrado 75 ‘banderas azules’ para sus playas y puertos deportivos después de incorporar esta temporada a su listado lugares como Florianópolis, Búzios o Porto de Pedras, lo que representa un aumento del 25 % respecto a los 60 lugares de la edición anterior.

“Este logro consolida el liderazgo de Brasil en Sudamérica y su segunda posición en las Américas. Para quienes sueñan con un viaje por playas paradisíacas, la red ampliada ofrece más destinos que combinan el contacto con la naturaleza con el cuidado de su conservación”, explicó la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) en una nota de prensa.

Asimismo, Embratur precisó que 63 playas y 12 puertos deportivos repartidos por siete estados brasileños consiguieron la distinción que premia calidad del agua, gestión medioambiental, educación, infraestructuras y seguridad de los visitantes.

Las candidaturas se someten a evaluaciones nacionales e internacionales, además de visitas de inspección. Embratur forma parte del jurado nacional, mientras que la decisión final corresponde a un panel internacional compuesto por representantes y expertos de ONU Turismo, Unesco, Pnuma, Iceli, Uicn y World Cetacean Alliance, entre otros.

Semana de receso: ciudades, planes y experiencias para disfrutar Brasil

Con motivo de la celebración de sus 20 años de actividad en Brasil, Bandera Azul celebrará la ceremonia nacional de entrega de premios el 6 de noviembre en el Club Náutico de Santa Catarina, en Florianópolis.

Playa en Río de Janeiro. Foto: Getty Images

En este sentido, Santa Catarina encabeza el listado con 38 lugares certificados, seguida de Río de Janeiro (20), Bahía (7), São Paulo (5) y Alagoas (3). Ceará y Paraná cerraron la serie con un lugar reconocido cada uno.

Estos son los principales aspectos que marcan las decisiones de viaje de los latinoamericanos, según estudio

“La confirmación de las 75 candidaturas por parte del jurado internacional pone de manifiesto la evolución del programa en Brasil y el compromiso de los destinos por incorporar criterios de sostenibilidad, seguridad y calidad medioambiental a su gestión”, afirmó la coordinadora nacional del programa Bandera Azul en Brasil, Leana Bernardi.

La playa de Sudamérica elegida seis veces como la mejor del mundo

Por otra parte, la playa de Baía do Sancho, en Brasil, fue reconocida nuevamente como la mejor del mundo en los premios Best of the Best de la plataforma TripAdvisor.

Este reconocimiento lo obtuvo en 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 y 2023.

Ubicada en el archipiélago de Fernando de Noronha, esta playa conquista a los viajeros con una combinación de aguas cristalinas de tonos turquesa, arena clara, grandes acantilados y una naturaleza marina muy bien conservada.

Se encuentra dentro del Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha y ofrece lindos miradores, desde los que se pueden contemplar la bahía y formaciones como el Morro Dois Irmãos, según información del Gobierno de Noronha.

Quienes se animan a visitar este lugar pueden realizar actividades como esnórquel y paseos en barco, además de recorridos por los senderos del complejo de Sancho, que permiten apreciar los paisajes desde diferentes puntos.

*Con información de Europa Press.