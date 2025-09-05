Estos lugares son ideales para organizar la boda de sus sueños en Colombia

Toda persona merece tener una boda por todo lo alto, no importa si se trata de una ceremonia por lo civil o por la iglesia.

Escoger a Colombia como destino para celebrar el amor es sinónimo de ir a pueblos pintorescos, playas hermosas, gastronomía variada y exótica.

Colombia Travel, portal especializado en turismo y viajes, realizó una guía con algunos estilos de boda que se pueden organizar en lugares maravillosos y llenos de historia.

Toda pareja quiere tener la boda de sus sueños, no importa si la ceremonia es por lo civil o por la iglesia. | Foto: Getty Images

Bodas en la playa

Este estilo de boda es perfecto para esas parejas que han soñado toda la vida con dar el “si acepto” con el mar, la arena y un atardecer como testigos. “Colombia cuenta con alrededor de 300 playas, que se ubican entre el océano Pacífico y mar Caribe, y que pueden ser el escenario de este momento tan preciado".

Algunas de las mejores playas se encuentran en Santa Marta y Cartagena, dos ciudades icónicas que, además, representan la belleza del Caribe colombiano.

Santa Marta cuenta con hermosas playas, desde las nieves de la Sierra Nevada y de su sabiduría indígena como la de los kogis, wayúu y zenú.

“Por su parte, Cartagena, Patrimonio Histórico de la Humanidad desde 1984, es la capital del departamento de Bolívar, embellecida por el mar Caribe, fortalecida por su Ciudad Amurallada y engalanada por sus pueblos patrimoniales como Mompox y Lorica", destacó el portal citado.

Bodas al aire libre

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. El primero en diversidad de aves y orquídeas, y el segundo en especies de mariposas. “Las piezas que faltaban para completar la apertura del telón a su boda anhelada“,

Una recomendación de Colombia Travel es Pereira, una ciudad del Paisaje Cultural Cafetero, declarado patrimonio de la humanidad en 2011. En esta urbe encontrará lugares para una boda magnifica, como la Hacienda San José, un espacio que cuenta con zonas verdes, embellecidas por su edificación arquitectónica. “Sin duda, en esta propiedad podrán plasmar la armonía de una ceremonia cercana en medio de la conexión con la naturaleza", aseguró el sitio web.

Colombia cuenta con lugares magníficos en donde las parejas pueden realizar la boda de sus sueños. | Foto: Getty Images

Bodas en ciudades cosmopolitas

La última recomendación de Colombia Travel, es organizar la boda en ciudades cosmopolitas. Una de las mejores opciones es Bogotá, una ciudad cosmopolita en la que la naturaleza se encuentra en cada rincón.