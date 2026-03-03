Turismo

Firman nueva alianza para fortalecer el turismo multidestino en Colombia: estos son los detalles

La iniciativa es impulsada por Bogotá y San Andrés.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 8:02 p. m.
Postal de la isla de San Andrés.
Postal de la isla de San Andrés. Foto: Carlos Julio Martínez

Bogotá y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina firmaron un memorando de entendimiento que permitirá trabajar de manera conjunta en promoción, intercambio de buenas prácticas y desarrollo de nuevas oportunidades para el sector turístico.

El acuerdo fue realizado entre el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Secretaría de Turismo del departamento insular, con el objetivo de potenciar a ambos destinos como aliados estratégicos y complementarios en los mercados nacionales e internacionales.

“La alianza busca que más viajeros combinen la experiencia urbana, cultural y gastronómica de Bogotá con la riqueza natural, cultural y de bienestar del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, señaló el Instituto de Turismo de Bogotá.

Entre las principales líneas de trabajo están:

• Promoción conjunta en escenarios físicos y digitales.

• Participación articulada en ferias y eventos turísticos.

• Estrategias de comunicación compartidas para llegar a más mercados.

• Fortalecimiento del turismo multidestino en segmentos como cultura, gastronomía, naturaleza y negocios.

• Intercambio de buenas prácticas para consolidar destinos responsables y seguros.

Estos son los encantos del municipio del Eje Cafetero reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

“Con esta alianza, ambos territorios buscan ampliar la estadía de los viajeros en Colombia, generar más oportunidades para empresarios turísticos y dinamizar la economía local. Además, el trabajo conjunto permitirá compartir experiencias en sostenibilidad y turismo responsable, un tema clave tanto para Bogotá como para el archipiélago, reconocido por su compromiso con la protección ambiental y cultural”, indicó el Instituto de Turismo.

La directora de Turismo Bogotá, Ángela Garzón, destacó que este memorando de entendimiento es un paso estratégico para seguir consolidando a Bogotá como puerta de entrada de Colombia.

Centro histórico de Bogotá
Bogotá es un destino turístico destacado en el país. Foto: Getty Images

“En articulación con Avianca, estamos avanzando en la posibilidad de que los viajeros adquieran un solo tiquete, sin costos adicionales, que les permita permanecer en Bogotá antes de continuar hacia el Caribe. Desde la capital del país recibimos con las puertas abiertas, preparamos a los visitantes para vivir Colombia en dos tiempos y los enamoramos primero de Bogotá para que su experiencia continúe en San Andrés, demostrando que desde Bogotá a tu casa también te enamoras de San Andrés”, añadió.

Así es el municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura

“Para San Andrés Islas, esta alianza con Bogotá es fundamental, porque todos los viajeros que llegan a nuestra isla pasan primero por la capital del país, y allí existe una gran oportunidad para fortalecer la estrategia de multidestino. Si logramos que quienes hacen escala descubran y se enamoren de Bogotá, con seguridad también querrán vivir la experiencia del mar de los siete colores. Esta articulación nos permite proyectar un mensaje claro: desde Bogotá a tu casa, también te enamoras de San Andrés”, indicó Ricardo Alfonso Camacho Cadavid, secretario de Turismo de San Andrés.

