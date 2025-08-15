Suscribirse

Jota Jordi, famoso periodista de ‘El Chiringuito’, habló maravillas de Colombia: “Es el mejor viaje que he hecho”

El español le dio las gracias a Colombia, por tanto, y de alguna forma lamentó que su tiempo en el territorio nacional hubiera terminado.

Redacción Turismo
15 de agosto de 2025, 10:06 p. m.
Jota Jordi
El periodista español pasó unos días de vacaciones en Colombia. | Foto: Redes sociales @jotajordi13

Colombia se consolida para los viajeros extranjeros como uno de los mejores destinos para visitar, gracias a su biodiversidad, su belleza natural, pero también a la amabilidad de su gente que lo hace único y que les permite a los turistas llevarse una gran impresión de este destino.

Así lo ratifica Jota Jordi, periodista del programa español El Chiringuito y cercano al FC Barcelona, quien estuvo de vacaciones unos días en Colombia y se desbordó en elogios por la experiencia vivida en el país.

Contexto: Turistas españolas en Colombia revelan cuál es su plato típico favorito: “Te quedas tieso”

Entre los lugares que el español visitó están el Valle del Cocora, en el Eje Cafetero, así como el colonial pueblo de Salento y otros destinos de la región y del territorio nacional de los cuales se llevó la mejor imagen.

“Se acabó este viaje y no tengo duda que es el mejor viaje que he hecho en mi vida y he viajado. Junto a mi tierra es el mejor país del mundo”, aseguró Jota Jordi en su cuenta de X.

Un país seguro

Frente a quienes dicen que se debe tener cuidado con llegar a Colombia, Jota Jordi, como se le conoce en sus redes sociales, les mandó un mensaje claro.

“Colombia es un país seguro, Colombia es un país bonito, Colombia tiene las mejores selvas, las mejores playas, las mejores ciudades, los mejores parques nacionales, la mejor comida, la mejor gente”.

Contexto: Pareja de turistas que viajó por Colombia reveló 10 lugares ocultos que pocos conocen y causan gran asombro con su belleza

Y así, luego de deshacerse en elogios por lo vivido en este país, el periodista español les recomendó a los viajeros venir a Colombia, porque se van a enamorar igual que lo hizo él.

Agradeció porque, según dijo, esperaba un gran viaje, y se encontró con un destino mágico que lo cautivó y que lo obligará a volver pronto junto con su familia.

En sus redes sociales, el profesional del periodismo compartió fotos y videos de los sitios visitados junto con su esposa, en los que expresaba la buena experiencia que le dejaba su recorrido por lugares emblemáticos de Colombia.

“Enamorado de Colombia”, fue una de sus primeras publicaciones realizadas cuando se encontraba de paso por Salento, uno de los pueblos coloniales más lindo del Eje Cafetero.

La postura de Jota Jordi se suma a la hecha recientemente por otras turistas españolas que destacaron las bondades de Colombia, entre ellas su gastronomía, dejando claro cuál fue el plato que más las cautivó.

A través de una publicación realizada desde TikTok, las mujeres revelaron que, apenas en su primer día de viaje, no tardaron en buscarlo en un restaurante famoso de Bogotá, en donde pudieron degustar del típico ajiaco santafereño.

“Hoy es nuestro primer día oficial en Colombia y vamos a probar el ajiaco. Estamos muy emocionadas, hemos llegado a un sitio muy típico que se llama Puerta Falsa, es un lugar superacogedor de turistas”, comentan en la grabación, difundida en la cuenta @aitanaasoriano.

