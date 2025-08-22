En redes sociales se hizo viral la anécdota de unos turistas españoles que alquilaron una habitación de hotel que prometía estar “a 100 metros de la playa”, pero terminaron llevándose una inesperada sorpresa al salir al balcón.

Según se observa en el video difundido en TikTok, ambos esperaban encontrar una hermosa vista hacia esa playa que no tardarían en visitar, según la descripción del alojamiento que encontraron en internet.

Confiados, empacaron sus maletas y emprendieron una nueva aventura, pero al llegar al lugar no pudieron contener sus carcajadas ni los comentarios sarcásticos al encontrar un escenario que no esperaban, al parecer, por falta de información y detalles sobre el hotel que decidieron reservar.

“Estamos un poco confundidos, ¿por qué, cariño?”, comenta una mujer identificada como Rocío al inicio del video mientras hablaba con su pareja, Miguel, quien atónito desde el balcón, mencionó que “he cogido el hotel con todo el cariño del mundo, gastándome un poquito más porque ponía que estaba a 100 metros de la playa...”.

Luego, entre risas, la pareja muestra en la grabación que, efectivamente, la playa sí estaba a la distancia prometida, pero de altura. Debido a esto, explicaron que debían descender desde el hotel un buen trecho de camino para llegar a este lugar donde podrían disfrutar del sol, la arena y el mar.

“Y el problema es que no me he traído un equipo de escalada”, agregó Miguel al enfocar la inesperada vista que tenían desde el balcón de su habitación de este atractivo turístico.

“Tienes que bajar todo eso, media hora andando, para llegar a esa playa”, explicó Miguel, señalando con asombro la playa a la que planeaba llegar junto a su pareja, mientras el balcón del hotel daba a un pequeño acantilado.

Posteriormente, conscientes del error que cometieron al no revisar bien los detalles del alojamiento, aseguraron que no estaban molestos, sino dispuestos a asumir los cambios.

“No creáis que estamos enfadados, porque podrán quitarnos la playa, pero jamás… ¡El todo incluido!”, concluyeron con un poco de ironía, desatando una ola de reacciones entre los internautas, que aprovecharon la situación para dar consejos sobre cómo escoger el hotel ideal y evitar equivocaciones.