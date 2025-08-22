Esta es la mejor playa rural de Colombia, una joya ‘escondida’ e imperdible en el Caribe

El Caribe colombiano ofrece un sinnúmero de playas que les permiten a turistas nacionales e internacionales disfrutar de grandes experiencias junto al mar.

Entre las más destacadas se encuentran las ubicadas en las ciudades de Cartagena y Santa Marta, dos de los principales destinos turísticos del país. Entre estas están playa Blanca, playa Cabo Tortuga y playa Grande, entre otras. Sin embargo, en esta región hay muchas que son desconocidas y que tienen una gran belleza.

Una de ellas se encuentra en el departamento del Atlántico y fue reconocida en 2024 como de las 10 mejores playas rurales del mundo. Se trata de Punta Astlleros, ubicada en el municipio de Piojó.

De acuerdo con información de la Gobernación del Atlántico, esta playa se ubicó en el octavo lugar entre las mejores playas rurales, según un ranking el Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (Cifplayas) y su Grupo de Investigación en Sistemas Costeros. Además, ocupó el décimo puesto de las mejores playas del Caribe y la primera posición como la mejor playa rural de Colombia.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó, en su momento, la belleza naturaleza del lugar e indicó que, si bien el departamento no es visto como un destino fuerte en turismo de playa, es importante que se mire hacia entornos con una riqueza paisajística que es muy apreciada por nacionales y extranjeros.

“Es mucho lo que nos toca por hacer por estos ecosistemas poco visitados, que necesitan una intervención sostenible con el medioambiente. Y, en Piojó, lo que hay es lugares maravillosos en los que se puede hacer avistamientos de aves y senderismo”, manifestó Verano.

Por su parte, Jaime Alfaro de Castro, subsecretario de Turismo del departamento, destacó el compromiso de la comunidad local y las autoridades con la preservación del entorno natural y la calidad de sus servicios.

“Estamos muy felices desde la Gobernación del Atlántico por este reconocimiento. Hay que hacer una mención importante a la comunidad, quienes han venido trabajando de lleno y, por supuesto, a la Alcaldía de Piojó, por todo el apoyo para que hoy seamos la playa número uno rural en Colombia”, expresó.

Punta Astilleros, Piojó, Colombia | Foto: YouTube @emmanicholsonronivalreales4246