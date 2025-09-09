Los recién casados buscan lugares mágicos y majestuosos en donde pasar unos días especiales e inolvidables al lado de sus seres amados. La oferta es diversa, pero hay destinos que resultan soñados y que vale la pena evaluar dependiendo de la capacidad económica que se tenga para realizar los viajes.

Uno de esos sitios mágicos se encuentra en la polinesia francesa. Se trata de Bora Bora, una isla que se ha convertido en un destino soñado para muchos por su combinación de lujo, privacidad y paisajes paradisíacos y la que se le conoce como ‘la perla del Pacífico’.

Uno de sus principales atractivos son sus famosos bungalows flotantes sobre las aguas de color turquesa, los cuales ofrecen una experiencia romántica incomparable, donde las parejas pueden despertar con vistas al océano, disfrutar del desayuno en canoa y contemplar atardeceres inolvidables.

Se dice que el ambiente y la tranquilidad del lugar crean el entorno ideal para comenzar una vida juntos con momentos de total desconexión y complicidad.

Bora Bora es un destino ideal para vivir una experiencia única. | Foto: Getty Images

Además de su belleza natural, Bora Bora ofrece actividades diseñadas para el romance y la aventura compartida: paseos en catamarán, cenas privadas en la playa, snorkel entre peces de colores y masajes en pareja con vistas al monte Otemanu.

Si bien se trata de un destino exclusivo para viajeros con alto poder adquisitivo, lo cierto es que es un sitio que vale la pena explorar.

Contacto con la naturaleza

Uno de los planes para desarrollar es tener contacto con la naturaleza. Allí se puede hacer senderismo, para lo cual es posible contratar a un guía profesional con el fin de recorrer las montañas de los alrededores y la exuberante vegetación de la isla.

Sitios como el monte Popoti en el norte de la isla, la carretera transversal que lleva a las antenas Nunu’e, la cueva Anau en la base del monte Otemanu y el valle de los Reyes es alguno de los puntos para no perderse cuando se planean los recorridos.

Nora Bora destaca por el color turquesa de sus aguas. | Foto: Getty Images

Una de las experiencias más románticas para quienes se animan y tienen la posibilidad de visitar este lugar es realizar un recorrido en velero para apreciar el atardecer. Las parejas pueden disfrutar de las lindas tonalidades del cielo mientras beben un rico champán.