La ‘reserva del jaguar’ de coloridos amaneceres y pastizales dorados; se encuentra a menos de 5 horas de Yopal

Este lugar es considerado un paraíso único e interesante por descubrir en la Orinoquia colombiana.

Redacción Turismo
25 de septiembre de 2025, 6:51 p. m.
Casanare
Reserva Natural Hato la Aurora | Foto: Cortesía - Página Hato La Aurora

Viajar al Casanare significa encontrar una región privilegiada en biodiversidad de flora y fauna, la cual es posible apreciar a través de emocionantes recorridos guiados en paraísos ocultos como la Reserva Natural Hato la Aurora o ‘reserva del jaguar’, conocida por brindar la posibilidad única en Colombia de ver jaguares en libertad.

Este lugar que promete a sus visitantes vivir una experiencia inolvidable, se encuentra a menos de 5 horas de Yopal, de acuerdo con las indicaciones de Google Maps, sorprendiendo con la majestuosidad de la fauna y flora del llano colombiano que se resguarda en su interior.

Si desea conocer esta joya natural, es importante tener en cuenta que la distancia entre Bogotá y Yopal es de aproximadamente 356 kilómetros por carretera, lo que representa un viaje por carretera que entre 6 horas y 44 minutos, dependiendo varios factores como el punto y hora de partida, el tráfico, estado de las vías, clima, entre otros.

No obstante, también existe la opción de viajar a la capital del departamento de Casanare en avión, que es más rápida, llegando al aeropuerto El Alcaraván para, posteriormente, iniciar el trayecto hasta la Reserva Natural Hato la Aurora.

Ruta Yopal - Reserva Natural Hato la Aurora
Ruta para llegar a la Reserva Natural Hato la Aurora desde Yopal | Foto: Captura de pantalla Google Maps

Una vez en este lugar, situado entre los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, según indica su página web, los visitantes pueden hacer el popular safari al estilo llanero único en Colombia, una actividad que ofrece la oportunidad de avisar las más de 350 especies de aves que habitan la reserva.

En el recorrido también se encuentran caimanes, chigüiros, osos palmeros, venados y anacondas de hasta 7 metros de largo.

Otra actividad que se puede hacer en esta reserva son las cabalgatas, perfecta para compartir en familia, así como paseos en lancha por el río hasta llegar a sitios de pesca turística. Para vivir esta aventura se requiere destinar un día, ya que el plan incluye prepara el almuerzo en las orillas de estos lugares con la producción de la pesca que se logre, señala el sitio web de la reserva.

Reserva Natural Hato la Aurora
Cabalgatas en la Reserva Natural Hato la Aurora | Foto: Cortesía - Página Hato la Aurora
También hay varios senderos para realizar caminatas guiadas que permiten respirar aire puro y apreciar detenidamente los colores del paisaje. Mientras esto pasa, los guías comparten una enriquecedora charla sobre plantas y sus usos, o sobre las especies de animales que habitan el terreno.

Para garantizar una experiencia tranquila y segura tanto para los visitantes, como para la diversidad de fauna y flora que alberga el lugar, antes de iniciar cualquier recorrido se brinda una inducción en la que se establecen algunas normas claves para evitar contratiempos.

