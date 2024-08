Las estafas más frecuentes que se presentan en los diferentes países del mundo

Las estafas que se presentan con más frecuencia en los viajes internacionales

Miles de turistas son víctimas cada año de diferentes tipos de engaños cuando viajan, según explica Peter John, autor del libro Around the World in 80 Scams (Alrededor del mundo en 80 estafas). A pesar de ello, la gente no debería dejar de viajar, sólo es necesario ser más inteligente y precavido, recuerda este autor.