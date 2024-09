Los tipos de calcomanías que no debe pegar en su equipaje, o computadora, para no tener problemas en el aeropuerto

La razón por la cual las calcomanías pueden levantar sospechas en el momento de viajar

¿Se aconseja llevar calcomanías en los equipajes?

Lo mejor es evitar problemas y utilizar calcomanías removibles y que no lo pongan en riesgo a la hora de pasar por los esquemas de seguridad del aeropuerto. No es que no pueda utilizar este tipo de elemento para identificar su equipaje, sino que debe escoger aquellos que no lo pongan en situaciones incómodas a la hora de viajar.