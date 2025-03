Esta selección de los colores de la ropa puede transformar una maleta abarrotada en un equipaje versátil y armonioso. Además, le podrá dar más estilo a sus viajes, teniendo que expertos en moda y viajes aseguran que combinar tonos adecuados no solo facilita la creación de outfits variados, sino que también permite adaptarse a diversas ocasiones durante la travesía.

Esos toques de color no solo aportan dinamismo, sino que también se adaptan a diferentes entornos. Lo mejor de todo es que con esta estrategia no es necesario llevar grandes cantidades de ropa, sino contar con unos pocos elementos que sean capaces de transformar el look completo, señala Vogue España.