Mientras las grandes ciudades concentran el turismo masivo, varios municipios rurales colombianos están ganando protagonismo entre viajeros extranjeros que buscan experiencias auténticas, sostenibles y lejos de las multitudes.

Los encantos del destino donde está la escalera colgante más larga de Colombia, ideal para el ecoturismo

Alcaldías locales impulsan el turismo rural y comunitario como estrategia de desarrollo territorial

Cada vez más viajeros extranjeros buscan experiencias auténticas en pueblos pequeños, donde la cultura, la naturaleza y la vida comunitaria son los protagonistas.

Lejos del turismo masivo, estas poblaciones muestran un lado del país que pocos conocen, pero que está conquistando corazones alrededor del mundo.

Murillo (Tolima), patrimonio y naturaleza

Ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, Murillo se caracteriza por sus paisajes de páramo y su cercanía al Nevado del Ruiz. Su arquitectura tradicional de “tabla parada”, con fachadas de madera vertical y techos de teja, forma parte del patrimonio visual del pueblo.

La Alcaldía ha promovido un modelo de turismo sostenible que integra naturaleza, cultura y comunidad, lo que permitió que Murillo fuera reconocido en 2025 como uno de los Best Tourism Villages por la Organización Mundial del Turismo.

Sutatenza (Boyacá), memoria educativa

Este municipio boyacense se ha destacado por su aporte a la educación rural en Colombia. La administración local promueve rutas patrimoniales y experiencias culturales que permiten a los visitantes conocer la historia, las tradiciones campesinas y la arquitectura colonial del pueblo.

Colón (Putumayo), turismo comunitario y biodiversidad

Colón ha desarrollado iniciativas de turismo comunitario y sostenible, trabajando con comunidades indígenas y campesinas para ofrecer experiencias que combinan cultura y naturaleza.

Estos esfuerzos han sido destacados en informes de turismo regional y nacional, como se afirma en colombia.com.

Paicol (Huila), patrimonio y aventura

Paicol conserva arquitectura colonial y patrimonio histórico, además de ofrecer actividades de turismo de naturaleza.

La estrategia municipal ha sido fortalecer el turismo cultural y ambiental como motor de desarrollo local, como se registra en MinCIT – Best Tourism Villages.

Consacá (Nariño), café y tradición

Cerca del volcán Galeras, Consacá impulsa el turismo agrícola y cultural, destacando la identidad campesina y la sostenibilidad como parte de su estrategia territorial.

Jardín (Antioquia): ejemplo de turismo rural sostenible

El municipio de Jardín fue reconocido oficialmente como el Mejor Pueblo de Colombia para el Turismo Rural 2024 en el marco de los premios Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo).

Esta distinción fue otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en un evento internacional que evaluó iniciativas de turismo sostenible que conservan la autenticidad cultural, los valores locales y la biodiversidad natural de los territorios rurales.

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Estos pueblitos demuestran que Colombia tiene mucho más que ofrecer más allá de sus destinos tradicionales.

Cultura, naturaleza y turismo comunitario se unen para conquistar a quienes buscan experiencias auténticas y memorables.