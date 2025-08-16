El Eje Cafetero es uno de los destinos más encantadores para visitar en una temporada de vacaciones. Es una región que les brinda a los viajeros una experiencia única con una combinación de paisajes naturales, cultura, hospitalidad y rica gastronomía.

Los visitantes pueden aprender sobre el proceso de producción del café, desde la semilla hasta la taza, mientras disfrutan de fincas tradicionales, recorridos guiados y degustaciones.

Además, es un territorio en el que destacan sus lindos pueblos coloniales. En la lista se encuentran Salento y Filandia, que han ganado un gran reconocimiento por su belleza y sus tradiciones, pero no se pueden dejar de lado otros como Pijao, que también resulta imperdible de conocer en un viaje por esta región

Este colorido destino ofrece una linda mezcla entre lo rural y lo urbano, donde predomina en las fachadas de sus casas la tradición arquitectura de la colonización antioqueña, con vivos colores que lo hacen especial.

El municipio de Pijao es uno de los más lindos del departamento del Quindío. | Foto: Revista Semana

En su plaza principal los establecimientos se convierten en un punto de encuentro, donde turistas y propios comparten sus tradiciones culturales, precisa el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero. Desde allí se pueden apreciar sus construcciones bien conservadas, dignas de admirar.

Teniendo en cuenta estas características, dar un paseo por las calles principales del pueblo o tomarse un café frente a la plaza principal puede convertirse en un plan tranquilo y relajante.

Es un municipio en cuyas montañas cultivadas de café se tejen miles de historias relacionadas con la producción de este producto típico de la región. Es considerado un tesoro oculto y no tan explorado, que hace parte de la ‘Red de Ciudades sin Prisa’ o Cittaslow, el movimiento de Slow Travel que fomenta el turismo sostenible, la armonía con la naturaleza, la cultura y el desarrollo.

Encantos naturales

Dado que se trata de un destino de lindos paisajes, para los amantes de la naturaleza también hay opciones. A este municipio se le conoce como jardín turístico de Colombia y a través de jornadas ecológicas es posible conocer algunos sitios de interés como el cerro Tarapacá, el páramo de Chilí, el mirador La Mariela y el valle de las Mariposas.

Conocer de los procesos del cultivo del café es uno de los planes para hacer en Pijao. | Foto: Getty Images

Otros lugares de interés son la cuenca hidrográfica Guamal, el paraje Las Garzas y a algunas fincas cafeteras, donde es posible conocer de todo el proceso alrededor de la producción y procesamiento de este grano.

Una opción más es la truchera Acuazul, un complejo ecoturístico que invita a disfrutar de la naturaleza, gracias a que cuenta con senderos ecológicos, rutas para la práctica de ciclo montañismo, pesca deportiva y alojamiento.