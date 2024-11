Ojo: estas son las cosas que no debe hacer en un avión; pueden generarle sanciones

Es mejor no llevar ropa ajustada, sino prendas cómodas y elaboradas con telas transpirables y sobre el uso de joyas, no se debe exagerar. Es ideal no cargar con muchas para que no se pierdan o estropeen. De igual forma, es aconsejable incluir almohadas para el cuello o una cobija pequeña para evitar el frío no solo en la aeronave, sino en los aeropuertos.