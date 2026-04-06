¿Por qué Medellín sigue consolidándose como un destino imperdible en 2026? Esto es lo que más atrae de capital antioqueña

De acuerdo con el más reciente informe del Sistema de Inteligencia Turística de Medellín (SIT), turistas provenientes de Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, México y España encabezan la lista de visitantes internacionales que más han llegado a la ciudad en lo corrido de 2026.

La principal razón de viaje hacia la capital antioqueña, según Migración Colombia, es el turismo, con un 93,77 % de los visitantes. Le siguen los viajes por negocios (2,00 %), la asistencia a eventos (1,64 %), los tratamientos médicos (0,48 %) y, en menor medida, los motivos educativos en calidad de expositor (0,52 %).

A solo 30 kilómetros de Santa Marta, el paraíso natural perfecto para disfrutar diversas actividades acuáticas

Ante este panorama, surge una pregunta clave: ¿qué hace de Medellín un destino tan atractivo? La “Ciudad de la Eterna Primavera”, como también es conocida, ha sido destacada por distintos sitios especializados en turismo como uno de los destinos imperdibles en 2026.

Su vibrante escena artística

Uno de los atractivos que más destaca a la capital antioqueña, según un artículo publicado en National Geographic, es su vibrante escena artística, detalle por el que fue elegida para ser parte de la lista ‘Best of the World’, una guía turística que selecciona los 25 mejores destinos para viajar a nivel mundial.

Turistas disfrutando un espectáculo de trovadores en el Pueblito Paisa de Medellín. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

Sectores como la Comuna 13, reconocida por sus coloridas expresiones de grafiti y arte urbano, son considerados espacios vibrantes que cuentan historias inspiradoras. Este territorio se ha convertido en un símbolo de transformación social y refleja el esfuerzo colectivo de la comunidad por visibilizar su creatividad y resiliencia.

Oferta gastronómica

Por otra parte, la gastronomía se ha consolidado como otro de los grandes motores del turismo, gracias a su oferta culinaria en constante evolución. En este escenario, la tradición se fusiona con la innovador para dar vida a sabores que hacen parte de la identidad del territorio, combinando ingredientes locales con técnicas que convierten la cocina en una verdadera experiencia cultural.

A esto se suman sus espacios para descansar, enfocados en el bienestar y el cuidado personal, una prioridad para los viajeros actuales.

Estos son los encantos del municipio antioqueño conocido como la ‘tierra del cacique’, ideal para los amantes de la naturaleza

Ahora, más allá de conocer nuevos lugares, los viajeros están buscando destinos que también ofrezcan la oportunidad de desconectarse y recargar energías. En este contexto, Medellín ha ganado protagonismo gracias a su cercanía con entornos naturales de fácil acceso.

De manera paralela, la sostenibilidad se convierte en un elemento clave en la elección del destino, ya que cada vez más viajeros priorizan aquellos lugares que evidencian un compromiso genuino con el medio ambiente y las comunidades locales.