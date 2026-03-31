Turismo

Estos son los encantos del municipio antioqueño conocido como la ‘tierra del cacique’, ideal para los amantes de la naturaleza

Se ubica a 94 kilómetros de Medellín.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 3:57 p. m.
Salgar es un municipio para visitar, a dos horas de Medellín.
Salgar es un municipio para visitar, a dos horas de Medellín. Foto: Tomada: Portal Puebliando por Antioquia.

Antioquia es una de las regiones más atractivas del país por su mezcla de naturaleza, cultura y pueblos coloridos.

Entre sus 125 municipios se encuentra Salgar, ubicado a 94 kilómetros de Medellín, dos horas y media de distancia en vehículo.

Esta población es reconocida por su tradición cafetera y sus “abundantes fuentes hídricas y diversidad de fauna”, según señala la Gobernación de Antioquia.

Historia

La Gobernación afirma que los primeros colonizadores de Salgar se asentaron en territorios que eran de los indígenas desde mediados del siglo XIX. En esta zona se otorgaron parcelas, situación que incentivó la llegada de nuevos pobladores. Posteriormente, en 1880, el municipio fue oficialmente fundado.

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“En marzo de 1880, el municipio es fundado por exploradores que llegaron a la región. Ellos fueron: Apolinar Cadavid, Cosme Eladio Londoño, Nemesio Restrepo, Epifanio Restrepo, Liborio Restrepo, entre otros”, señaló la entidad

Salgar
Salgar es un destino cafetero ubicado en el suroeste de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sobre el nombre de Salgar, se afirma que fue puesto en conmemoración del presidente Eustorgio Salgar, que gobernó a Colombia entre 1870 y 1872. La población es llamada también el ‘Rincón de Oro del Suroeste’ y ‘La Tierra del Cacique Barroso’, persona insignia del municipio.

Sitios de interés

El portal de turismo Antioquia Travel destaca los sitios más atractivos de Salgar.

En primer lugar, se señala la Casa de la Cultura Luis Fernando Vélez. “Subyacente al parque principal, se localiza esta casa de color amarillo que contiene en su interior la biblioteca pública y el Museo Francisco Palaur”, destaca la publicación.

La iglesia San Juan Evangelista es otro sitio de interés. El templo católico tiene tres naves y su estilo es neorrománico.

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Respecto a lugares para el ecoturismo, se resalta el Cerro Plateado, que permite apreciar una hermosa vista de de Urrao y Salgar.

También es reconocido el charco La Liboriana. Este lugar es considerado un espacio perfecto para los amantes del turismo ecológico, “ya que ofrece la posibilidad de acampar y disfrutar piscinas naturales de aguas frías”.

Un sitio adicional destacado por la Alcaldía de Salgar es el cementerio Las Trompetas.

“Este campo santo es fiel copia del mausoleo Carmeliano de Génova, Italia. Se erigió entre 1954 y 1958 gracias a que doña Juliana Restrepo Jhonson y la señorita Ligia González Restrepo, habitantes del municipio, fueron las encargadas de recolectar los fondos suficientes para la elaboración del diseño arquitectónico. Las naves frontales del cementerio asemejan edificaciones medievales”, explica la entidad en su sitio web.