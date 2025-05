“Qué inocente pensar que no roban en Europa. Peligro fue el día que me robaron en Barcelona”: Planeta Juan

Seguramente el deseo de miles de personas sería el de viajar por el mundo, documentar los desplazamientos y crear contenido para las redes sociales.

A simple vista un trabajo ideal, placentero, tranquilo, sin jefes y sin obligaciones diarias. Sin embargo, este tipo de ocupación tiene otros problemas que se van viviendo de acuerdo a los países que se viaje.

En conversación con el videopodcast Sin Filtro en SEMANA, Juan Díaz, conocido como Planeta Juan y el bloguero de viajes que ha visitado más de 60 países, habló sobre el peligro o miedo que generan los viajes.

Díaz documenta cada uno de sus desplazamientos y presenta de forma dinámica e histórica cada lugar al que llega por unos días.

“Muchas veces he sentido miedo. Hace dos años me metí a Ucrania en plena guerra, pero curiosamente ahí no sentí tanto peligro a pesar de que todo el ambiente era de destrucción".

Agregó: “Depende del tipo de miedo. Una cosa es salir en la noche por la Caracas en Bogotá o un barrio peligroso donde sabe que lo pueden robar, ahí hay adrenalina. Otra cosa es ir a Ucrania donde los rusos ya bombardearon todo, es muerte y todo es gris. No es miedo, es como depresión por lo que se ve”.

Cuenta que de Ucrania salió con una energía bastante pesada porque durante varios días convivió con la muerte, producto de la guerra. Una situación similar vivió en Siria, donde solo vio destrucción.

“Muchas veces salgo con el corazón roto de ver gente muy bella que en medio de todo eso que pasa, sonríe, es amable, comparte y es amable”.

El bloguero cuenta que el riesgo de su trabajo se vive en todo momento y por diversos factores. “Uno está siempre expuesto, por ejemplo, quedarse dormido en las carreteras. Hace poco estuve en Atenas y estuve ocho días, la realidad es que conocí los hospitales de Grecia porque me enfermé”.

Juan Díaz es conocido como Planeta Juan. FOTO: HELEN RAMÍREZ - Semana | Foto: Helen Ramírez

No obstante, recuerda con bastante frecuencia un robo del que fue víctima en una ciudad en la que nadie pensaría que lo van a dejar sin nada.

“Peligro fue el día que me robaron en Barcelona, eso da rabia. Al otro día tuve que ir a comprar todo de nuevo porque me robaron casi todo. Me quedé con la cámara, pero después de la rabia compré la maleta, compre dos pantalones, unas camisetas y un computador funcional. Al final dije que pues a pesar de todo se había resuelto el problema rápido”.

Pese a todo esto, cree que lo más importante es que cuenta con buena salud y que el resto se va solucionando día a día, aunque confesó que sí le dio mal genio el hurto.

“Ese fue un viaje de cinco meses y llegando fue el robo. De ahí en adelante trabajé con la poca ropa. Qué inocente pensar que no roban en Europa, no se me ocurrió y di papaya”.

Además, supo dónde estaban sus cosas, pero nada pudo hacer a pesar de estar con la Policía española.

“Entré a un restaurante a almorzar y ahí me robaron. Seguí a los ladrones con el GPS de los audífonos y llegamos hasta donde estaban, pero la Policía no pudo hacer nada porque hay una ley que no les permite actuar”.

Juan Díaz recientemente presentó su libro ‘Migrante: Un viaje sin retorno’que fue presentado en la Feria del Libro de Bogotá.