Recorridos gratuitos por los principales circuitos de arte en Bogotá, un plan imperdible para este tercer fin de semana de abril

¿Sin planes para este tercer fin de semana de abril? Si es amante del arte no puede perderse los recorridos gratuitos por los principales circuitos de arte en Bogotá, que se llevarán a cabo hasta el domingo 19 de abril.
Esta iniciativa se lleva a cabo en el marco del Fin de Semana ARTBO, un evento gratuito y abierto al público que ofrece una programación especial para visitar espacios culturales como galerías, museos, librerías y de diseño.
Con este plan, el objetivo principal es acercar a los interesados a los lenguajes y procesos propios de las artes plásticas y visuales, ofreciendo diversos espacios, entre ellos Encuentro Editorial, una selección de proyectos editoriales de artistas que han integrado la publicación y el formato libro a sus prácticas.
También se incluye un espacio denominado Conversaciones, diseñado como un lugar de aprendizaje y diálogo en torno al arte contemporáneo.
Según informó la administración local, en su décima edición, Fin de semana ARTBO se expande y por eso contará con un día más de programación. Los espacios abrieron al público el jueves 16 y estarán disponibles hasta el domingo 19 de abril de 2026.
Durante estas jornadas, quienes se animen a participar podrán visitar, en horario extendido, diversos espacios expositivos —galerías, espacios autogestionados, instituciones, museos, espacios de diseño y librerías— organizadas en ocho circuitos de la ciudad: Kennedy, Centro Histórico, Macarena, Teusaquillo, Chapinero, San Felipe, Nogal y Chicó.
Horarios y espacios participantes de cada circuito
- Viernes 17 de abril: De 2:00 p. m. a 8:00 p. m.
- Sábado 18 de abril: De 12:00 m. a 8:00 p. m.
- Domingo 19 de abril: De 12:00 m. a 6:00 p. m.
Circuito Kennedy
- 6a6
- Artitis
- Fisura
- Sala de exposiciones
- CCB Sede Kennedy
Circuito Centro Histórico
- Casa Cicuta
- Cinemateca de Bogotá
- Claustro de San Agustín – Universidad Nacional de Colombia
- Espacio Odeón
- FaCrea
- Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria
- FUGA - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
- Galería Santa Fe
- Museo de Arte Miguel Urrutia – MAMU
- Museo Santa Clara
- Sala Colpatria - Centro Cívico Uniandes
Circuito Macarena
- Alonso Garcés Galería
- Bodega Piloto
- Edificio Taller
- Espacio El Dorado
- Galería [SN]
- GRIS Galería
- LT Projects
- Matorral Librería
- Museo Cementerio Alemán de Bogotá
- Museo de Arte Moderno de Bogotá - MAMBO
- Museo de Artes Visuales – Utadeo
- NC ARTE - Fundación Neme
- Sala de Arte Bancolombia
Circuito Teusaquillo
- Casatinta
- Garabato
- Guerrero Espacio Galería
- mor charpentier
- Policroma (Pop-up)
- Salón Comunal
- Taller Trez
Circuito Chapinero
- Alta estudio
- Artnexus
- Atelier Olfativo
- Casa Hoffmann
- Casa Zirio
- Casas Riegner
- ENSŌ Diseño (Pop-up)
- Ficciones bar de libros
- Florindo, floristería de barrio
- Mmaison Galería
- Moblar
- Nueveochenta
- Otros 360°
- Sala de exposiciones - CCB Sede Chapinero
- Tranquilandia - Para ver y ser visto
- Wilborada 1047
Circuito San Felipe
- Adrián Ibáñez Galería
- Al Romero Espacio de arte
- Casa Malpensante
- Casa Plástica
- Casa Regia
- Espacio KB
- Galería E [74]
- Galería Elvira Moreno
- La Casita
- La Zineteca
- LGM Galería
- Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá - MAC
- Plural
- Proceso art gallery
- Proyecto Binario
- SGR Galería
- SKETCH
- Vertigo Contemporary
Circuito Nogal
- Desborde galería
- Diseño Colombia - Artesanías de Colombia
- FOLIES
- Galería Baobab
- Galería Doce Cero Cero -12:00-
- Galería El Museo
- Galería Sextante
- La Balsa Arte
- LA galeria
- Ochoinfinito - Diseño de Autor
Circuito Chicó
- Beatriz Esguerra Arte
- Del Portillo y MAZ
- Espacio Alterno – Uniandinos
- La Cometa
- Librería Villegas Editores
- Montenegro Art Projects
- Piano el espacio del arte