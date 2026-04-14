Lanzan programa gratuito para fortalecer a los prestadores turísticos de Bogotá en innovación y servicio: así puede inscribirse

La Oficina de Turismo de Bogotá, con el apoyo de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), lanzó el Programa de Formación en Innovación para el Turismo y Habilidades Socioemocionales, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades del talento humano del sector.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo 17 de abril y están dirigidas a actores de toda la cadena de valor del turismo, incluyendo prestadores de servicios, restaurantes, personal de aerolíneas, museos, estudiantes, gremios y redes de turismo comunitario, entre otros.

El programa es gratuito y contempla 100 horas de formación en modalidad híbrida, desarrolladas a lo largo de 10 semanas entre abril y junio de 2026. Está estructurado en dos componentes complementarios: innovación para el turismo (50 horas), en modalidad virtual sincrónica, y habilidades socioemocionales (50 horas), en modalidad presencial.

“Esta apuesta formativa busca fortalecer de manera integral tanto las competencias técnicas como las habilidades humanas que hacen posible una experiencia turística de calidad”, señaló la Oficina de Turismo.

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“En un escenario donde los viajeros buscan experiencias memorables, la forma en que se atiende, se comunica y se conecta con el visitante es tan importante como el destino mismo. Por ello, esta iniciativa integra la innovación con el desarrollo de habilidades socioemocionales, entendidas como un diferencial estratégico para el sector”, subrayó.

Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

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Inscripciones abiertas

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y realizar su inscripción en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1fr4dUx_vhukjaxUBj86lSu5Nhnj7KyyE/view?usp=sharing

La cifra de visitantes que proyecta recibir Bogotá durante 2026

Bogotá busca reafirmarse como un destino cada vez más atractivo para viajeros nacionales e internacionales. De acuerdo con cifras del Observatorio de Turismo, la capital del país proyecta recibir a más de 15 millones de visitantes en 2026, lo que representaría un crecimiento del 4,5 % frente al año pasado.

“Este crecimiento responde a una tendencia positiva que se evidencia desde el inicio del año, impulsada por el aumento de visitantes internacionales, el fortalecimiento de la conectividad aérea y una oferta turística en expansión”, señaló el Instituto Distrital de Turismo.

Durante enero y febrero de 2026, la ciudad recibió cerca de 322.000 visitantes internacionales, un incremento de más del 3 % frente al mismo periodo del año anterior. “Esta cifra refleja el creciente interés de viajeros de todo el mundo por Bogotá, una ciudad que combina cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias urbanas”, subrayó la entidad.

En enero de 2026, se registraron cerca de 16.000 vuelos hacia Bogotá, con más de 2 millones de pasajeros movilizados y una ocupación aérea de más del 86 %, indicadores que evidencian el dinamismo del principal punto de entrada al país.

Por otra parte, entre enero y febrero de 2026, más de 2 millones de pasajeros se movilizaron a través de la Terminal de Transporte de Bogotá, lo que representó un crecimiento del 0,4 % frente al mismo mes de 2025.