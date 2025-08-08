Suscribirse

Turismo

Ruta del Cóndor de Gutiérrez, Cundinamarca, lanza la primera travesía ciclomontañista; será entre bosques de siete cueros en floración

Ofrecerá servicios para ciclistas, actividades culturales y feria campesina para impulsar el ecoturismo y el deporte en Gutiérrez.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 4:15 p. m.
Primera travesía ciclomontañista de Colombia, Gutiérrez, Cundinamarca
Primera travesía ciclomontañista de Colombia, Gutiérrez, Cundinamarca | Foto: Jair Pardo

Más de 100 ciclomontañistas pedalearán este 17 de agosto entre montañas, páramos y bosques cubiertos por cientos de árboles de siete cueros en plena floración, durante la octava edición de la Ruta del Cóndor. El recorrido, de 32 kilómetros entre Une y Gutiérrez, se ha consolidado como la única travesía ciclomontañista de Colombia integrada con un espectáculo natural de floración endémica propio de los ecosistemas altoandinos del municipio.

Este año, la travesía ofrecerá un escenario inigualable con los lilas y violetas de los siete cueros (Tibouchina lepidota) adornando las veredas El Cedral, La Concepción y Salitres.

“En Gutiérrez, pedaleamos entre belleza y vida. Esta ruta no es solo un reto deportivo: es un homenaje a nuestra biodiversidad y a la identidad de nuestro territorio”, afirmó el alcalde Leonardo Acuña, quien destacó que la temporada de floración es un atractivo clave para el turismo de naturaleza y deporte.

Primera travesía ciclomontañista de Colombia, Gutiérrez, Cundinamarca
Primera travesía ciclomontañista de Colombia, Gutiérrez, Cundinamarca | Foto: Jair Pardo

Organizada por la Alcaldía Municipal, la Cámara de Comercio y el grupo Origen de Egan Bernal, la Ruta del Cóndor no es una competencia, sino una experiencia recreativa y turística que incluye pólizas, seguridad, logística, muestras culturales y una feria campesina en el casco urbano. Se espera la participación de ciclistas de Bogotá, Villavicencio y Acacías.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Primicia | Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Contexto: Cundinamarca impulsa el trabajo comunitario con inversión de $100.000 millones; Gutiérrez, municipio pionero en liderazgo comunal

El evento coincide con el inicio de la floración, fenómeno que además de embellecer el paisaje, contribuye a la producción de agua y la conservación de cuencas hídricas.

“La biodiversidad es uno de nuestros tesoros más grandes. Por eso, estamos desarrollando proyectos de reforestación con esta especie, creando semilleros que nos permitan proteger y multiplicar este patrimonio natural”, agregó el mandatario.

Primera travesía ciclomontañista de Colombia, Gutiérrez, Cundinamarca
Primera travesía ciclomontañista de Colombia, Gutiérrez, Cundinamarca | Foto: Jair Pardo

Gutiérrez, uno de los municipios más extensos y mejor conservados de Cundinamarca, busca consolidarse como destino emergente de ecoturismo y turismo deportivo gracias a sus paisajes, cascadas y un parque principal adornado con árboles de siete cueros, símbolo de su riqueza natural.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tiktoker revela las cinco maneras de ganar dinero extra en Estados Unidos desde casa

2. Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

3. Francotirador del Ejército dio de baja a alias Miller, hombre de confianza de Calarcá, en el Guaviare

4. Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

5. Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismociclomontañismoMunicipios Cundinamarca

Noticias Destacadas

Riviera francesa

Los ‘destinos más costosos’ que debería evitar en su próximo viaje internacional si la prioridad es ahorrar dinero

Redacción Turismo
Laguna de Guatavita. Se dice que este fue el epicentro de las adoraciones de los chibchas y el centro de rituales de sol y agua. Aquí surgió también la Leyenda del Dorado: en el lugar se realizaba la consagración del cacique, a quien bañaban en polvo de oro mientras sus súbditos arrojaban al agua cientos de piezas de oro con piedras preciosos para calmar al demonio que creían habitaba en el fondo de la laguna. Foto: Getty Images/iStockphoto

La mítica laguna de Cundinamarca que dio origen a El Dorado y queda a menos de dos horas de Bogotá; se puede recorrer en bote

Redacción Turismo
Primera travesía ciclomontañista de Colombia, Gutiérrez, Cundinamarca

Ruta del Cóndor de Gutiérrez, Cundinamarca, lanza la primera travesía ciclomontañista; será entre bosques de siete cueros en floración

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.