Ruta del Cóndor de Gutiérrez, Cundinamarca, lanza la primera travesía ciclomontañista; será entre bosques de siete cueros en floración

Más de 100 ciclomontañistas pedalearán este 17 de agosto entre montañas, páramos y bosques cubiertos por cientos de árboles de siete cueros en plena floración, durante la octava edición de la Ruta del Cóndor. El recorrido, de 32 kilómetros entre Une y Gutiérrez, se ha consolidado como la única travesía ciclomontañista de Colombia integrada con un espectáculo natural de floración endémica propio de los ecosistemas altoandinos del municipio.

Este año, la travesía ofrecerá un escenario inigualable con los lilas y violetas de los siete cueros (Tibouchina lepidota) adornando las veredas El Cedral, La Concepción y Salitres.

“En Gutiérrez, pedaleamos entre belleza y vida. Esta ruta no es solo un reto deportivo: es un homenaje a nuestra biodiversidad y a la identidad de nuestro territorio”, afirmó el alcalde Leonardo Acuña, quien destacó que la temporada de floración es un atractivo clave para el turismo de naturaleza y deporte.

Primera travesía ciclomontañista de Colombia, Gutiérrez, Cundinamarca | Foto: Jair Pardo

Organizada por la Alcaldía Municipal, la Cámara de Comercio y el grupo Origen de Egan Bernal, la Ruta del Cóndor no es una competencia, sino una experiencia recreativa y turística que incluye pólizas, seguridad, logística, muestras culturales y una feria campesina en el casco urbano. Se espera la participación de ciclistas de Bogotá, Villavicencio y Acacías.

El evento coincide con el inicio de la floración, fenómeno que además de embellecer el paisaje, contribuye a la producción de agua y la conservación de cuencas hídricas.

“La biodiversidad es uno de nuestros tesoros más grandes. Por eso, estamos desarrollando proyectos de reforestación con esta especie, creando semilleros que nos permitan proteger y multiplicar este patrimonio natural”, agregó el mandatario.

Primera travesía ciclomontañista de Colombia, Gutiérrez, Cundinamarca | Foto: Jair Pardo