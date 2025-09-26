Semana de receso escolar 2025: cuatro pueblos recomendados en Santander para disfrutar al máximo unas vacaciones en familia

Aunque Santander ofrece varios pueblos encantadores para compartir en familia, en esta nota encontrará un top 4 de destinos acogedores, que ofrecen experiencias memorables para quienes desean reconectar, descansar y divertirse en entornos seguros y pintorescos.

Con la llegada de la semana de receso escolar en 2025, este departamento, con su mezcla de naturaleza, cultura, arquitectura colonial y aventuras, se posiciona como un destino ideal para compartir con esos seres queridos unos merecidos días de descanso, siendo Barichara la primera opción para disfrutar estas cortas vacaciones.

1. Barichara

Considerado como uno de los pueblos más hermosos no solo de Santander, sino de Colombia, Barichara suele enamorar a sus visitantes con su ambiente tranquilo, calles empedradas, arquitectura colonial y naturaleza.

Allí las familias pueden disfrutar de paseos tranquilos por el centro histórico, probar la gastronomía local y visitar talleres artesanales. También hay espacios perfectos para los amantes del ciclismo o para quienes desean realizar actividades como observación de aves.

Turista caminando por una calle en la bonita y popular ciudad turística de Barichara, un pueblo del norte de Colombia conocido por sus calles adoquinadas y arquitectura colonial y un destino turístico muy popular. | Foto: Getty Images

2. San Gil

Para quienes buscan adrenalina extrema, San Gil es una excelente opción para vivir nuevas y emocionantes aventuras en familia. Este destino es considerado el epicentro del turismo de aventura en Santander, con opciones para disfrutar la naturaleza y actividades al aire libre.

Hacer rafting en el río Fonce, parapente o espeleología, son otras opciones variadas para gozar al máximo esos días de descanso.

3. Curití

Su nombre significa ‘Pueblo de tejedores’ en lengua Guane, según explica el portal oficial de turismo Colombia Travel. Este pueblo se encuentra a unos cuarenta minutos por tierra hacia el norte desde Barichara y famoso por los objetos artesanales de fique como manteles, individuales y tapetes que se fabrican.

Además, cuenta con varios senderos ecológicos con gran variedad de fauna y flora para explorar en familia, así como sitios de interés que despiertan gran curiosidad, entre éstos la Cueva de la Vaca, la Cueva del Yeso y el Balneario Pescaderito, popular en el pueblo por sus aguas cristalinas, indica la Alcaldía Municipal en su página web.

Curití, el municipio santandereano perfecto para realizar diversas actividades al aire libre | Foto: Cortesía - ALCALDIA MUNICIPAL CURITI - SANTANDER / API

4. Zapatoca

Conocido popularmente como la “ciudad de clima de seda” o “la ciudad levítica”, es un destino que cautiva con sus calles coloniales y rincones ideales para respirar aire puro y contemplar hermosos paisajes.

Según destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web, una de las razones por las que vale la pena visitar este destino es su exquisita y variada oferta gastronómica. “Aquí el turista puede degustar las más sabrosas cocadas, dulces en una gran variedad, conservas, los cuales son elaborados con recetas que han venido de generación en generación”, señala.