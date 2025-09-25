Más allá de San Gil, Barichara o Barrancabermeja, el departamento de Santander cuenta con otros destinos que enamoran a primera vista a sus visitantes gracias a su fascinante belleza natural, riqueza histórica y cultural.

Uno de ellos es Lebrija, conocido como la ‘Capital Piñera de Colombia’, un destino conocido por la gran variedad de cascadas y pozos azules refrescantes que esconde en entornos que parecen de cuento.

Los cuerpos de agua que alberga este municipio de Santander, ubicado a 15 kilómetros de Bucaramanga, capital del departamento, suelen ser visitadas con frecuencia por los turistas amantes a la naturaleza, quienes describen el pueblo como un verdadero paraíso de joyas naturales ideales para conectarse con la naturaleza, divertirse o simplemente descansar.

Uno de estos lugares es la zona conocida como Pozos Azules o Pachamama, un conjunto de 3 refrescantes pozos ubicados en la vereda El Conchal, los cuales no solo atraen a los amantes de la naturaleza, sino también a ciclistas y habitantes de la zona.

Cascadas Las Margaritas en Lebrija, Santander. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Lebrija, Santander

Según explica la Alcaldía Municipal en su sitio web, en verano las aguas de este lugar adquieren distintas tonalidades de azul que crean un espectáculo natural único, resaltando aún más entre la exuberante vegetación que lo rodea y el clima cálido característico de la región. Son aproximadamente 2 horas de recorrido entre vehículo y caminata.

Otro atractivo similar son las Cascadas Las Margaritas, ubicadas en la vereda San Gabriel, en la Finca las Margaritas. Este lugar es ideal para el ecoturismo gracias a sus senderos y paisajes adornados con el canto de las aves y el aire puro que se respira.

Los Pozos Canoas, en la vereda Lisboa, se suman a esta lista de atractivos imperdibles en Lebrija, Santander. En este sistema de pozos ubicados en inmediaciones del embalse Topocoro en el sector Panorama, existen más de 10 cascadas que enamoran con su imponencia y el azul de sus aguas.

Además, cuenta con zonas para el hospedaje rural y camping, lo que lo convierte en un lugar perfecto para disfrutar un fin de semana en familia, con amigos o en pareja.

Embalse Topocoro en Lebrija, Santander | Foto: Cortesía - Alcaldía de Lebrija, Santander

Entre los sitios más conocidos y visitados por los pobladores y visitantes de Lebrija, es imposible no mencionar el Pozo de La Dicha, ubicado a solo 20 minutos del casco urbano del municipio, con vías de muy buen acceso.

De este atractivo natural se destacan grandes formaciones rocosas que conforman un cañón ideal para la práctica del ecoturismo, rodeado además de fincas agrícolas que enriquecen el paisaje, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.