Sutamarchán tendrá este puente su tomatina: la historia y los detalles de la fiesta, inspirada en España, orgullo de los boyacenses

Heynner Suárez: Cuando uno nace en un pueblo, quiere su pueblo y siempre quiere dejar algo para el pueblito. A comienzos de los años 90, fui nombrado alcalde menor en Bogotá. En esa época, se debatía el Estatuto Orgánico de Bogotá y me enviaron a España, a Madrid, a estudiar sobre el tema de la autonomía de las localidades y a aprender de descentralización. En este tiempo que estuve allá se realizó la tomatina de Buñol. Me interesó mucho. Conseguí recortes, conseguí grabaciones, conseguí todo y dije: ’Algún día, esto yo lo hago en mi pueblito’.

H.S: Montamos unos invernaderos y empezamos a sembrar tomate. En ese entonces, me nombran a mí subgerente administrativo y financiero del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Y pues me dieron la tarea de buscar los expertos en tomate, expertos en semillas, expertos en aguas, expertos en suelos, para proteger también el medio ambiente. Y empezamos a capacitar la gente de todos los pueblos, Tinjacá, Ráquira, Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva, con nuevas técnicas. El cultivo de invernadero comenzó a tomar forma.

H.S: En la primera cosecha. Ahí, reuní a los cultivadores y a todos y les dije, ‘Mire, yo tengo esta idea. Me gustaría que me escucharan y hacemos este evento que hacen en España’. Y así hicimos la primera tomatina el 5 de junio del año 2005. Llegó muchísima gente. Hoy, es un evento de trascendencia nacional.

H.S: Es un evento hermoso que ya tiene 20 años. Pueden venir 25.000 personas que vienen a conocer la tomatina y a dar gracias a Dios, gracias a la naturaleza, a nuestros campesinos. Hoy, somos un pueblo pujante en gran parte por la tomatina a la que le debemos poder enviar los hijos a la universidad, entre muchas otras cosas. Yo lo cuento porque me parece grandioso. Aquí había mucha pobreza. Mucha gente vivía en ranchos. Hoy, lo hacemos distinto a España.

H.S: En España, la comunidad de Buñol siembra el tomate para hacer la tomatina. Ellos botan alrededor de 170 toneladas de tomate que cosechan para tal fin. Nosotros no. Nosotros no botamos. Cogemos el tomate que dejan los agricultores, que no se pudo vender porque está muy maduro, que tiene algún daño, que picó algún animal. Es un tomate que ni se compra, ni se vende. Si ese tomate se deja en el campo, se pudre y al dañarse contamina los suelos.