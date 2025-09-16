Suscribirse

Turismo

Tres coloridos e históricos pueblos que debería visitar al menos una vez en la vida; ofrecen grandes encantos

Estos destinos son mágicos y considerados de los más lindos del país.

Redacción Turismo
16 de septiembre de 2025, 9:26 p. m.
Guatapé, Antioquia
Este pueblo antioqueño es uno de los más coloridos de Colombia, imperdibles para conocer. | Foto: Getty Images

En todo el territorio nacional hay lugares que vale la pena conocer y explorar para conocer de su historia, costumbres y tradiciones. En la lista de muchas opciones están los pueblos que destacan por su estilo colonial o por su diversidad de colores que los hacen únicos e imperdibles para visitar en algún momento de la vida.

Aunque la lista es larga, referimos tres, ubicados en distintas regiones del país, que pueden incluirse en los planes de unas vacaciones. Se trata de Guatapé, en Antioquia; Salento, en Quindío y El Cairo, en el departamento del Valle.

Contexto: Cinco cosas para hacer en un día, en Guatapé, el pueblo antioqueño de la gran Piedra del Peñol

Guatapé

Sin duda, Guatapé es uno de los destinos más coloridos del territorio antioqueño. Ubicado a menos de dos horas de Medellín, este pequeño destino se ha consolidado como uno de los principales atractivos de esta zona del país.

Guatapé
En Guatapé sus casas exponen diversidad de colores. | Foto: Getty Images

Es uno de los lugares preferidos por los turistas que visitan esta zona del territorio nacional, ya que cuenta con grandes atractivos. Uno de ellos, el embalse que lleva su nombre y también sus viviendas, que están vestidas con obras de arte llamadas zócalos, en los que se esculpen y pintan figuras geométricas, siluetas y formas diversas.

Los caminos empedrados del municipio hacen parte de la experiencia única que se vive en este pueblo. En la Plazoleta el Zócalo es posible tomar café mientras se disfruta de la composición de colores y la historia del pueblo contada a través de los mismos. El parque principal es epicentro de eventos culturales y comunitarios para no perderse.

Contexto: Los dos miradores de Salento que debería incluir en su itinerario durante un viaje al pueblo, ¿qué los hace tan llamativos?

En este municipio también se encuentra la Piedra del Peñol, lugar turístico visitado por miles de personas cada año.

Salento

Este poblado quindiano es otro de los lugares que vale la pena conocer. Los colores se evidencian en su arquitectura basada en casas fabricadas en bahareque. Sus balcones están repletos de macetas en las que desbordan las flores y helechos, que le dan un toque muy especial.

Salento
Salento es llamado el 'padre del Quindío', por ser el municipio más antiguo del departamento. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Allí los viajeros pueden admirar su parque principal, donde se encuentra la Alcaldía, el templo de Nuestra Señora del Carmen, numerosos restaurantes, almacenes y cafés.

Según el portal Colombia Travel, su plaza está adornada con bancas y jardines que acompañan en el centro a una estatua de Simón Bolívar, lo que se complementa con los “yipaos”, vehículos tradicionales de la región que se pueden apreciar en las calles cargados de mercado, flores y acarreos.

Contexto: El pueblo más colorido del Valle del Cauca tendrá un mirador para apreciar y disfrutar de sus lindos paisajes y estilo colonial

El Cairo

El Valle del Cauca también tiene su pueblo colorido. Se trata de El Cairo, en donde en sus viviendas prevalecen colores rojos, verdes y cafés, entre otros, que le dan un toque especial, pues su arquitectura colonial se refleja en cada lugar.

El Cairo, Valle del Cauca
El Cairo es un lugar ideal para conocer en el Valle del Cauca. | Foto: Tomada: Paisaje Cultural Cafetero

Sin duda, uno de los planes es recorrer sus calles mientras se habla con los pobladores y se conoce de sus tradiciones y cultura cafetera, pues este destino es uno de los municipios cafeteros de este departamento.

Además de admirar la belleza en el casco urbano, en sus alrededores es posible disfrutar de los bellos paisajes naturales como el Alto de la Cruz, desde donde se tiene una gran panorámica del pueblo y las lindas montañas que lo rodean.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Con cifras en la mano, Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca: “A las bajezas, altura”

2. Richard Ríos pudo cambiar la historia del Benfica vs. Qarabag: video de la jugada perdida

3. Precandidato aconsejó a Petro “no trinar desaforadamente”, pero el presidente respondió. Este fue el mensaje

4. EE. UU. prepara un ejército migratorio: ICE planea duplicar sus agentes tras avalancha de solicitudes

5. “Esta es una democracia, pero mejor de la que había antes”, aseguró precandidato del petrismo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismopueblosTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Tumerqué., Boyacá

Estos son los encantos del pueblo boyacense apodado ‘el valle de las trompetas’, un mágico destino con 488 años de historia

Redacción Turismo
Pasajeros en el aeropuerto

Temporada baja: Estos son los destinos más buscados por los colombianos para viajar en esta época

Redacción Turismo
Al estilo de las ciudades más importantes del mundo, este municipio ubicado a 20 minutos de Bogotá inauguró esta fuente que, gracias a los sistemas que conforman su planta de tratamiento, permiten que el agua utilizada pase por un proceso de filtración y un método de desinfección, conocido como cloración, especialmente pensado para este momento de pandemia.

El pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa ‘bosque de nuestro padre’, ideal para los amantes de la naturaleza

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.