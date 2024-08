Tres de los pueblos más lindos para visitar en un viaje por Antioquia

Antioquia es uno de los departamentos atractivos para los viajeros. Llegar hasta Medellín y disfrutar no solo de su clima, sino de la larga lista de lugares para conocer, es un plan que muchos no se quieren perder. Sin embargo, más allá de los destinos que se pueden disfrutar en la capital, hay varios pueblos a los que se puede ir para observar no solo su arquitectura, sino para conocer de su historia y tradiciones.