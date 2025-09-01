Turismo
Tres lugares de Colombia ideales para conectar con la naturaleza y tener una experiencia inolvidable
Estos lugares ofrecen experiencias únicas para los turistas.
Gracias a su biodiversidad y paisajes, Colombia despierta el espíritu aventurero de las personas. Los amantes de la naturaleza pueden explorar desde montañas, ríos caudalosos y hasta llanuras. Desde el portal Travelgrafía, elaboraron una guía con 3 destinos ideales para conectar con la naturaleza.
Rafting en el Güejar
Una de las grandes aventuras por hacer en Colombia es rafting en el Cañón del Güejar, un paraíso ubicado en el municipio de Mesetas, Meta. Este destino ofrece una combinación perfecta entre adrenalina y naturaleza.
“El Cañón del Güejar es conocido por sus impresionantes paisajes que incluyen formaciones rocosas únicas y cascadas espectaculares. Hacer rafting allí no solo implica navegar emocionantes rápidos, sino también disfrutar de tramos más tranquilos, perfectos para nadar y observar la rica flora y fauna de la región", explicó el portal citado.
Para llegar a este destino lo primero que se debe hacer es viajar a Villavicencio. Una vez ahí, el trayecto por carretera hasta Mesetas toma unas 3 horas.
Cabo de la Vela y Punta Gallinas
Otra aventura fascinante por hacer en este país es explorar el Cabo de la Vela y Punta Gallinas. Este viaje llevará a los turistas a explorar el corazón de la Alta Guajira, una región desértica que enamora con sus paisajes áridos, playas, noches estrelladas y la cultura del pueblo wayuu.
Esta inolvidable experiencia arranca en Riohacha, con una parada en las Salinas de Manaure, donde se extrae una gran parte de la sal del país. Una vez llega al Cabo de la Vela, los visitantes podrán maravillarse con los paisajes, disfrutar de playas y hasta podrán visitar el Faro, un lugar ideal para contemplar el atardecer sobre el mar Caribe.
La selva del Amazonas
Otra aventura recomendada por Travelgrafía es explorar la Amazonía colombiana, un encuentro con la biodiversidad.
“La puerta de entrada al Amazonas colombiano es Leticia, la capital del departamento. Para esta aventura, te proponemos llegar a Leticia en avión y tomar una lancha hasta los pueblos de Mocagua y Puerto Nariño, donde podrás disfrutar de una experiencia más auténtica e inmersiva, tanto en lo natural como en lo cultural", detalló el portal.
En medio de este viaje los turistas podrán disfrutar de un paseo por el río Amazonas, el más caudaloso del mundo. Durante el trayecto se podrá observar delfines rosados, osos perezosos.