Tres lugares de Colombia ideales para conectar con la naturaleza y tener una experiencia inolvidable

Gracias a su biodiversidad y paisajes, Colombia despierta el espíritu aventurero de las personas. Los amantes de la naturaleza pueden explorar desde montañas, ríos caudalosos y hasta llanuras. Desde el portal Travelgrafía, elaboraron una guía con 3 destinos ideales para conectar con la naturaleza.

Rafting en el Güejar

Una de las grandes aventuras por hacer en Colombia es rafting en el Cañón del Güejar, un paraíso ubicado en el municipio de Mesetas, Meta. Este destino ofrece una combinación perfecta entre adrenalina y naturaleza.

“El Cañón del Güejar es conocido por sus impresionantes paisajes que incluyen formaciones rocosas únicas y cascadas espectaculares. Hacer rafting allí no solo implica navegar emocionantes rápidos, sino también disfrutar de tramos más tranquilos, perfectos para nadar y observar la rica flora y fauna de la región", explicó el portal citado.

Cañón del río Güejar en el Meta | Foto: Cortesía - Cormacarena

Para llegar a este destino lo primero que se debe hacer es viajar a Villavicencio. Una vez ahí, el trayecto por carretera hasta Mesetas toma unas 3 horas.

Cabo de la Vela y Punta Gallinas

Otra aventura fascinante por hacer en este país es explorar el Cabo de la Vela y Punta Gallinas. Este viaje llevará a los turistas a explorar el corazón de la Alta Guajira, una región desértica que enamora con sus paisajes áridos, playas, noches estrelladas y la cultura del pueblo wayuu.

Esta inolvidable experiencia arranca en Riohacha, con una parada en las Salinas de Manaure, donde se extrae una gran parte de la sal del país. Una vez llega al Cabo de la Vela, los visitantes podrán maravillarse con los paisajes, disfrutar de playas y hasta podrán visitar el Faro, un lugar ideal para contemplar el atardecer sobre el mar Caribe.

El Cabo de la Vela es uno de los destinos más atractivos para visitar en Colombia. | Foto: Getty Images

La selva del Amazonas

Otra aventura recomendada por Travelgrafía es explorar la Amazonía colombiana, un encuentro con la biodiversidad.

“La puerta de entrada al Amazonas colombiano es Leticia, la capital del departamento. Para esta aventura, te proponemos llegar a Leticia en avión y tomar una lancha hasta los pueblos de Mocagua y Puerto Nariño, donde podrás disfrutar de una experiencia más auténtica e inmersiva, tanto en lo natural como en lo cultural", detalló el portal.

Explorar la Amazonía colombiana, un encuentro con la biodiversidad. | Foto: Getty Images