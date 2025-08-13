Suscribirse

Tres viajes que debe realizar sí o sí con sus amigos para explorar lo mejor de Colombia

Colombia cuenta con lugares mágicos para visitar con amigos.

Redacción Turismo
13 de agosto de 2025, 10:54 p. m.
Tres viajes que debe realizar sí o sí con sus amigos para explorar lo mejor de Colombia | Foto: Getty Images

Colombia Travel, portal especializado en turismo nacional, elaboró una guía de los viajes que toda persona debe realizar con su grupo de amigos.

“Vive una gran experiencia explorando Colombia con tus amigos. Te presentamos 3 destinos y planes para hacer viajes en grupo que incluyen actividades de turismo de aventura, cultura, sol y playa. ¡Conócelos con la mejor compañía!“, señaló este portal.

Prepárense para un viaje lleno de aventura

Si el espíritu del grupo de amigos es aventurero, Colombia cuenta con una faceta extrema en medio de la naturaleza "¿Qué tal practicar canopy, torrentismo o parapente? Una región que tiene todo esto e incluso más actividades de turismo de aventura es Santander".

San Gil se postula como un pueblo ideal para visitar con amigos. A dos horas de Bucaramanga, acá se encuentran diferentes planes de ecoturismo, podrán visitar el Parque Nacional El Gallineral.

Este pueblito encantador se caracteriza por sus calles empedradas y su oferta de turismo creativo.
Este pueblito encantador se caracteriza por sus calles empedradas y su oferta de turismo creativo. | Foto: Adobe Stock

Asimismo, pueden realizar espeleología, visitando las cuevas de Curití, un descenso de 70 metros por una cuerda de acero y en dónde al final está un pozo de agua cristalina. También se puede practicar canotaje, un plan perfecto para los viajes entre amigos. “Pueden escoger un recorrido suave (el río Fonce) u otros más extremos en el río Suárez o el río Chicamocha, que tardan 3 horas”.

Conocer la cultura paisa

Si disfruta de conocer y explorar la cultura con amigos, visitando lugares míticos, probando la gastronomía exquisita, Medellín es el lugar indicado.

“Aquí podrán hacer diferentes actividades, por ejemplo: visitar el Parque Arví, un parque natural ecológico, un excelente plan si quieren hacer ecoturismo; subir al metrocable, un teleférico urbano que atraviesa la ciudad y bajar en La Comuna 13 para hacer el famoso tour de graffitis", indicó Colombia Travel.

Este portal agregó que los turistas podrán admirar de las obras de Fernando Botero en el Museo de Antioquia y contemplar las esculturas de este artista paisa. De igual manera, pueden recorrer el Pueblito Paisa en la cima del Cerro Nutibara que se encuentra ubicado en el Valle de Aburrá, y en donde podrán ver una de las mejores vistas de Medellín y probar la bandeja paisa.

Pueblito Paisa, atractivo turístico de Medellín.
Pueblito Paisa, atractivo turístico de Medellín. | Foto: Colprensa

Sumergirse en las aguas de Colombia

“Aunque si lo que están buscando es recargar energía y divertirse en compañía del sol y del mar, este plan es en definitiva el mejor. ¿Qué les parece descubrir diferentes playas y perder la noción del tiempo? El turismo de sol y playa los está esperando para comenzar esta aventura", señaló el portal especializado.

Un excelente plan que puede realizar con sus amigos es el island hopping en Colombia. Por ejemplo, haciendo snorkeling en las Islas del Rosario, cerca de Cartagena, donde pueden recorrer la Isla Grande o Isla del Pirata.

Islas del Rosario
Las Islas del Rosario es uno de los lugares mágicos para conocer en el Caribe colombiano. | Foto: Getty Images

También puede visitar la Isla Barú, en donde se puede practicar kayak en medio de aguas turquesas y arena blanca. Además de disfrutar de una variedad de hoteles , bares y restaurantes exquisitos. “Igualmente, les encantará descubrir el mar de los 7 colores en San Andrés y Providencia y visitar Johnny Cay, una isla de arena blanca y rodeada de aguas cristalinas, en donde podrán descansar y tomar el sol", finalizó el portal.

