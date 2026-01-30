Turismo

Turismo hacia EE. UU. está amenazado por endurecimiento de condiciones de entrada al país, según estudio

Las pérdidas correspondientes a gastos de los visitantes se estiman en “hasta 15.700 millones de dólares”.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 10:03 p. m.
Ciudades como Las Vegas, Miami y Houston han visto como disminuye el turismo ante las políticas de Trump
Ciudades como Las Vegas, Miami y Houston han visto como disminuye el turismo ante las políticas de Trump

El endurecimiento por parte de Estados Unidos del procedimiento destinado a los turistas exentos de visado, conocido como “Esta”, podría hacer caer el número de visitantes y hacerle perder unos 15.700 millones de dólares, según un estudio publicado el miércoles.

El gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar al país, anunció en diciembre.

La propuesta, entre otras detalladas en un aviso publicado en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que no precisan visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile (único latinoamericano en la lista), Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.

Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso conocido como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés), que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales.

“Estados Unidos podría registrar alrededor de 4,7 millones menos de llegadas internacionales, es decir, una disminución del 23,7% de las llegadas procedentes de los países elegibles al ESTA en 2026”, si la medida entra en vigor, según un estudio del World Travel and Tourism Council (WTTC), que agrupa a los grandes operadores del turismo mundial.

Parque Nacional Arches en Utah
Parque Nacional Arches en Utah Foto: Instagram @archesnps

Las pérdidas correspondientes a gastos de los visitantes se estiman en “hasta 15.700 millones de dólares” e, incluso, 21.500 millones si se tiene en cuenta el impacto económico más amplio relacionado con los viajes y el turismo, precisa el WTTC.

“Nuestro estudio muestra que más de 150.000 empleos podrían perderse si se aplicara esta política”, subrayó Gloria Guevara, directora general del WTTC, citada en el comunicado.

Según el WTTC, el mercado del turismo estadounidense ya ha perdido 11 millones de visitantes entre 2019 y 2025.

Un tercio de los viajeros internacionales encuestados (34%) declaró que estarían menos inclinados a viajar a Estados Unidos en los próximos dos o tres años si se introdujeran estos cambios, indica el estudio.

En 2025, el WTTC había estimado que el sector estadounidense del turismo podría perder 12.500 millones de dólares a raíz, en particular, de las medidas contra la inmigración y de los aranceles.

En 2024, el turismo contribuyó con 2,6 billones de dólares a la economía y sostuvo más de 20 millones de empleos en Estados Unidos. También generó más de 585.000 millones de dólares en ingresos fiscales, cerca del 7% del total.

*Con información de AFP.

