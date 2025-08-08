Turismo para solitarios. Conozca los destinos ideales para una experiencia que puede ser espectacular

El turismo suele hacerse en compañía, pero en las tendencias más recientes está entrando una que antes habría resultado impensable.

En un mundo congestionado, lleno de ruido, de conflictos, se está posicionando la idea del turismo para solitarios, ideal para aquella persona que quiere desconectarse por un rato, inclusive, de su familia, amigos y compañeros de trabajo.

De hecho, según información de la agencia de viajes Falabella, en el último año las reservas de personas solas en experiencias turísticas aumentaron en un 25 % frente al año anterior.

Solo se puede disfrutar un viaje increíble. Tomando las decisiones sin que medie el gusto de los otros. | Foto: OBS

El interés de los colombianos por esas experiencias personalizadas, llenas de autonomía, de autoconocimiento y de encontrarse consigo mismo es creciente.

Según el análisis de la agencia multicanal de Falabella, los destinos más apetecidos por los usuarios del turismo solitario son Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias (tienen entre 55% a 80% de crecimiento versus 2024).

En cuanto a los lugares del exterior que más apetecen los viajeros solos son Madrid, Barcelona y Punta Cana (entre el 15 y 70% de crecimiento versus 2024).

Ellas eligen más los viajes solas

Otra de las estadísticas halladas en el análisis indica que el tiempo de estancia promedio de los viajeros solitarios es de 3 a 5 días y que el 60 % de las reservas realizadas las hacen las mujeres, mientras que el 40% las piden los hombres, según confirmó Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella Colombia.

Villa de Leyva es una ciudad colonial imperdible para visitar en Boyacá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuatro alternativas y qué hacer en esos lugares

Villa de Leyva

Un viajero solitario en Villa de Leyva (Boyacá) tiene múltiples opciones. Desde comer exquisitas preparaciones, caminar por calles empedradas; hasta montar a caballo o explorar el comercio.

Se trata de un destino tranquilo, acogedor y con riqueza cultural, señala el informe elaborado por Falabella.

El sitio queda a 4 horas de Bogotá. Puede escoger entre una variedad de hoteles coloniales y, dependiendo de lo que quiera disfrutar, ubicar la cercanía a sitios de interés.

Por ejemplo, está la Casa Museo Luis Alberto Acuña y el Museo Carmen, a solo 0,1 kilómetro de la Plaza Mayor de Villa de Leyva.

La Casa Museo de Antonio Ricaurte también es un lugar seductor para los que buscan recuerdos de la historia colombiana.

Sitios para comer, pueblos vecinos, cabalgatas también pueden ser parte de la agenda.

Santa Marta | Foto: Gerson Hincapié / El País

Santa Marta

La ciudad exótica en el mar Caribe. Tiene paisajes naturales y tradicionales. Ofrece a los viajeros solitarios más aventureros la oportunidad de descubrir playas, trekking en la Sierra Nevada y biodiversidad, según recomienda la agencia de viajes.

Además, a solo 15 minutos de uno de los parques naturales más emblemáticos del país está la alternativa del eco hotel Amanecer Tayrona.

Otras rutas para hospedarse las podrá encontrar en la sierra Nevada de Santa Marta. Por allí hay cabañas ubicadas en Minca, en las que realizan al aire libre con paisajes que darán gusto a los sentidos.

Cartagena | Foto: Alcaldía de Cartagena.

Cartagena

Una de las ciudades colombianas más famosas en el mundo es Cartagena. Un sitio señorial, con diversidad de alternativas para un viajero solitario. El área de Getsemaní y la Ciudad Amurallada tienen múltiples lugares, según los gustos. Ya sea para un vino, una comida, un postre.

En materia de alojamientos la recomendación de la agencia varía según el presupuesto y el perfil del viajero. Por ejemplo, en la zona amurallada está el Hotel Don Pedro de Heredia, a 3 minutos a pie de Torre del Reloj y a 9 minutos caminando del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, según el informe de la agencia de viajes.

Plaza de España de Sevilla. | Foto: Getty Images

Buenos Aires, Argentina

Si su elección es un viaje internacional, Buenos Aires es un sitio que puede gustar a los viajeros solitarios. Solamente recorrer los barrios de la capital argentina es una opción que encantará. Desde Palermo, Recoleta o Belgrano le permitirán un paseo inolvidable.

Para hospedajes, Cyan Hotel de las Américas, situado en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, está ubicado cerca a la Avenida 9 de Julio, a la Plaza San Martín y a la Catedral Metropolitana.

Foz do Iguaçu, Brasil

La agencia de viajes Falabella también recomienda este destino lleno de lujo natural para contrarrestar el estrés.