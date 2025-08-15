Viajar a Cancún: mapa de las 5 playas que debería conocer en 2025

Cancún es uno de los destinos turísticos más emblemáticos no solo de México y del Caribe, sino del mundo. Buena parte de su fama se la ha ganado por sus espectaculares playas de arena blanca y fina, bañadas por aguas turquesa del mar Caribe.

Esta ciudad mexicana cuenta con una buena infraestructura hotelera, con opciones que van desde resorts todo incluido hasta alojamientos boutique, lo que permite a todo tipo de viajeros encontrar su lugar ideal.

Cancún es el escenario perfecto para quienes buscan aventura y contacto con el mar. Este destino es considerado un paraíso para la práctica de deportes acuáticos como el esnórquel, el buceo y el kitesurf, especialmente en lugares como Isla Mujeres, Playa Delfines o el famoso Museo Subacuático de Arte.

Como ya se mencionó, sus playas son uno de sus principales encantos. Estas son cinco que debería incluir en la lista si tiene previsto viajar a este mágico destino.

Las playas son uno de los grandes atractivos de Cancún. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Playa Tortugas

Este es un lugar frecuentado tanto por habitantes de la región como por turistas. A esta playa se le reconoce por su arena prístina y sus aguas tranquilas en donde es posible disfrutar de experiencias únicas.

Está ubicada en el kilómetro 6,5 del Boulevard Kukulcán en la zona hotelera de Cancún y destaca por su oleaje suave, lo que la convierte en una buena opción para nadar, especialmente con niños, gracias a su poca profundidad.

Isla Mujeres

Muy cerca de la costa de Cancún se encuentra esta isla que está llena de atracciones y diversión. Se caracteriza por ser tranquilla y allí los viajeros pueden disfrutar de lindas playas que enamoran.

Es un destino particular, pues allí se pueden recorrer las ruinas piratas de Hacienda Mundaca, bucear en un jardín subacuático de esculturas o nadar con delfines en Dolphin Discovery.

Playa de Isla Mujeres. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Playa Langosta

Esta playa está ubicada a unos cinco kilómetros del centro de Cancún, sobre el Boulevard Kukulcán, en la zona hotelera frente a Isla Mujeres. Es ideal para quienes buscan un ambiente relajado entre aguas tranquilas y cristalinas.

Su arena es blanca y suave y se extiende a lo largo de una costa de oleaje mínimo, lo que la convierte en un espacio seguro y acogedor para niños y adultos que desean nadar sin preocupaciones. Otro de sus valores agregados es que cuenta con un parque infantil, baños públicos, parqueadero y restaurantes cercanos.

Playa Delfines

Frente a las ruinas mayas más importantes de Cancún, está Playa Delfines, que también se caracteriza por su arena blanca y aguas poco profundas y transparentes. Se dice que es una de las pocas playas cercanas a Cancún donde se puede hacer surf.

Es reconocida por su limpieza, seguridad y ambiente familiar, que la han posicionado como una de las mejores del mundo, según la plataforma TripAdvisor.

Playa Delfines es uno de los destinos imperdibles de Cancún. | Foto: Getty Images

Playa San Miguelito