Alemania prende las alarmas sobre el futuro de los carros eléctricos: ¿cumplirán con los objetivos trazados para el 2035?

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió este martes “más flexibilidad” a la UE en la transición hacia los automóviles eléctricos, ante la creciente resistencia a los planes de eliminar gradualmente la venta de vehículos con motor de combustión para 2035.

El jefe del Gobierno alemán realizó este llamado en la inauguración del Salón del Automóvil (IAA) en Múnich en un momento en que los fabricantes europeos que pasan una mala racha piden a la UE que reconsidere este plan para combatir el cambio climático.

“Estamos firmemente comprometidos con la transición hacia la movilidad eléctrica”, pero “necesitamos una normativa europea inteligente, fiable y flexible”, declaró el canciller conservador del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU).

La UE tiene previsto que a partir de 2035 solo se puedan comercializar vehículos eléctricos. | Foto: Getty

“Queremos lograr la protección del clima de la forma más rentable posible mediante la apertura tecnológica. Los compromisos políticos unilaterales con tecnologías específicas son, en esencia, un enfoque económico erróneo”, argumentó Merz que gobierna en coalición.

Merz se expresó con moderación, pero en el mismo sentido que los gigantes alemanes del sector, BMW, Mercedes y Volkswagen, a los que se sumó el cuarto conglomerado mundial Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel) que expresaron públicamente sus dudas sobre el objetivo fijado por Bruselas.

El presidente ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume, afirmó el lunes que “2035 no es un objetivo alcanzable” y pidió que instauren cláusulas anuales de revisión.

Varios gigantes europeos del sector automotor enfrentan un alza de los precios de producción de los autos eléctricos y una ruda competencia de rivales chinos como BYD.

Los fabricantes de coches europeos han invertido enormes sumas para la transición a los autos eléctricos, pero las ventas crecieron mucho más lento a lo previsto.

En Alemania, el sector automovilístico ya ha perdido más de 50.000 puestos de trabajo durante el último año, según la consultora EY.

Algunas ciudades vienen preparando avenidas con carga inalámbrica para vehículos eléctricos. | Foto: Getty Images

Merz tiene previsto celebrar próximamente reuniones con los principales actores del sector automovilístico para trazar el camino a seguir.

“Nuestro objetivo es que Alemania siga siendo uno de los principales centros mundiales de la industria automovilística y manufacturera en el futuro; queremos dar forma a la transformación de la industria automovilística”, declaró.

Mayores controles a los vehículos eléctricos

Cabe señalar que, a finales de abril, la Comisión Europea propuso revisar las normas comunes sobre el control técnico de los vehículos, las inspecciones de carreteras y los documentos de matriculación para reforzar el seguimiento a los autos más viejos y también ajustar las pruebas a los nuevos coches eléctricos y sistemas avanzados de asistencia al conductor.

“Con la modernización de nuestras normas de inspección técnica estamos aprovechando la última tecnología, fortaleciendo la aplicación y asegurando que sigan el ritmo de las realidades cambiantes de la movilidad”, aseguró el comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en un comunicado.

Los caros eléctricos siguen siguiendo una alternativa importante dentro del mercado. | Foto: Getty Images

El comisario enmarcó esta propuesta dentro de los esfuerzos por reducir el número de muertes y lesiones graves en carretera en un 50 % de aquí a 2030 y afirma que contribuirá a contar con “carreteras más seguras y un aire más limpio”, además de “facilitar” la vida de los ciudadanos.