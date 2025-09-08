Renault Clio presentó su sexta generación: así se ve el carro francés más vendido de la historia

A lo largo de sus 35 años de historia, Clio siempre ha marcado la pauta en su categoría en Europa y se ha mantenido como el carro más vendido de Renault durante sus cinco generaciones anteriores.

Ahora, totalmente, Renault presentó la sexta generación del nuevo Clio con la que se acomoda a un estilo y nuevo enfoque que la firma de origen francés viene dando a su modelos en los últimos años.

Este hatchback de nueva generación, extremadamente técnico y de alta precisión, se ve mucho más dinámico y estilizado, proyectando una imagen potente en la carretera.

Se trata de la sexta generación del Renault Clio en ver la luz. | Foto: Renault

El más eficiente de la familia

Según anunció Renault, el nuevo Clio se consolida como el modelo más eficiente de la gama híbrida de la firma, complementando su gama eléctrica.

Cuenta con un nuevo motor híbrido completo E-Tech de 160 CV, más potente y eficiente, lo que le permite alcanzar un mínimo histórico de 89 g de CO2/km y un consumo combinado de combustible de tan solo 3,9 litros/100 km.

Esta nueva generación ofrece un ahorro de combustible de hasta un 40 % en comparación con un motor de gasolina convencional y puede utilizar el motor eléctrico hasta el 80 % del tiempo de conducción. El Nuevo Clio presenta una renovada gama complementaria de motorizaciones (gasolina o GLP a partir de los motores de 115 CV) que ofrece tanto prestaciones como eficiencia mejorada.

¿Cómo luce por dentro?

En el interior del vehículo se ha prestado especial atención a la calidad del habitáculo, con uso de materiales reciclados, una doble pantalla en forma de V con sistema multimedia OpenR Link con Google integrado, el primer vehículo de su categoría en presumir de tales prestaciones, así como una variedad de funciones tecnológicas y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) de última generación, que elevan al Clio hasta situarlo en el límite del segmento anterior.

Desde Francia conformaron que, por lo menos en Europa, el nuevo Renault Clio estará disponible para pedidos antes de finales de año.

“Siempre hemos considerado a Clio como un referente cultural, una parte fundamental de la identidad Renault. Cuando piensas en Clio, piensas en Renault, y cuando piensas en Renault, piensas en Clio. Con casi 17 millones de unidades vendidas, Clio es nuestro éxito de ventas. Con cada nueva generación, Clio redefine los estándares de su categoría. Hemos aplicado el mismo enfoque a esta sexta generación, renovando su diseño, su gama de motores y sus prestaciones, con la llegada de Google. El nuevo Clio representa a la perfección el nivel de excelencia de nuestra gama híbrida, junto con nuestros modelos totalmente eléctricos”, dijo Fabricae Cambolive, CEO de Renault.

¿Por qué el Clio es tan importante para Renault y el mundo de los carros?

El primer modelo fue lanzado en 1990 y revolucionó el mercado al ofrecer un nivel de calidad comparable al de las categorías de gama alta y una gama de prestaciones nunca antes vista en un automóvil.

Estos esfuerzos le valieron en dos ocasiones el prestigioso título de Coche Europeo del Año, en 1991 y 2006.

En total, Clio ha vendido casi 17 millones de unidades en 120 países de todo el mundo a lo largo de cinco generaciones, lo que lo convierte en el auto francés más vendido de todos los tiempos, apreciado por los consumidores en Francia, por supuesto, pero también en el Reino Unido y Turquía.