Anuncian medidas especiales para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá

Por medio de un comunicado de prensa se dieron a conocer las medidas.

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 1:48 a. m.
Imagine Dragons en Bogotá
Imagine Dragons, en Bogotá. | Foto: Getty Images for On Location

Este viernes 17 de octubre, se desarrollará uno de los conciertos más esperados del año. La banda estadounidense Imagine Dragons se presentará en el escenario Vive Claro, ante más de 40.000 espectadores.

Con el objetivo de brindar nuevas alternativas a los asistentes, la Alcaldía de Bogotá y los encargados del sistema de transporte masivo anunciaron importantes novedades en las rutas que se dispondrán para llegar y salir del evento.

Imagine Dragons se presentará este domingo 12 de marzo en el Coliseo Live.
Imagine Dragons en presentaciones anteriores. | Foto: Cortesía: Coliseo Live

“Para este evento disponemos de la operación especial de servicios troncales con destino final a cuatro portales del Sistema y las tres rutas habituales de TransMiZonal o del SITP, una oferta que garantiza un servicio de transporte público eficiente y a precios justos”, manifestó Lucy Cucaita, directora de Buses de TransMilenio.

Rutas para llegar al recinto

Por medio del portal web de las entidades capitalinas se anunció que TransMilenio dispondrá de 17 servicios troncales en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, en la troncal avenida El Dorado, y en las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal NQS Central, garantizando alternativas eficientes y oportunas para llegar.

TransMiZonal contará con 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad, con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63.

Junto a esto, se definieron las rutas con las que contarán los asistentes al concierto para poder retornar a sus hogares. Cabe señalar que en las inmediaciones del recinto se contará con personal para facilitar la movilidad en el sector.

Además, por medio de las redes sociales de la entidad se compartirán las rutas dispuestas, así como las medidas relacionadas con los objetos que se podrán ingresar al recinto.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
La entidad anunció las medidas para el concierto. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Rutas para el retorno a casa

De la misma manera, TransMilenio tendrá una operación especial para la evacuación a través de cuatro rutas troncales desde la estación CAN - British Council, con destino a los portales Usme, Suba, Norte y 80.

Además, se dispondrán de tres rutas especiales del componente TransMiZonal: Av. 1 de Mayo, Unicentro y Septimazo. Todos los servicios operarán según la demanda de la comunidad.

Las autoridades verificarán dicha demanda al finalizar el concierto para determinar los tiempos de despacho de cada una de las rutas y así garantizar la llegada de todos los asistentes a sus hogares.

