La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este miércoles, 10 de marzo de 2026.

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles, 10 de marzo, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6.

Las autoridades de Tránsito en Cali realizan controles para verificar el pico y placa. Foto: Bernardo Peña / El País

Rotación por día

Día Placas terminadas en Lunes 1 y 2 Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0

Vehículos exentos (principales)

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

(ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.). Servicio oficial , diplomáticos y consulares.

, diplomáticos y consulares. Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

(con acreditación). Vehículos híbridos y eléctricos .

. Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco ( 5 ) toneladas, según su licencia de tránsito.

Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación .

. Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.

Usar apps autorizadas para verificar la restricción.

Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.