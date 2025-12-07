Suscribirse

Así operará el último pico y placa regional del año: revise horarios para evitar multas y dolores de cabeza

Este lunes, 8 de diciembre, regirá el último pico y placa regional de 2025.

7 de diciembre de 2025, 1:41 p. m.
Pico y placa regional
El pico y placa regional aplicará este lunes festivo, 8 de diciembre | Foto: Alcaldía de Bogotá

Este lunes festivo, 8 de diciembre, regirá la medida de pico y placa regional para todos los carros particulares que ingresen por los nueve corredores de acceso a Bogotá.

Contexto: Conductores y motociclistas, atentos a oleada de operativos que viene en Bogotá: conozca zonas y horarios
Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.
La recomendación de las autoridades es a planear el viaje para evitar multas. | Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Esta medida, la última que se realizará este año, se aplica para gestionar el tráfico y garantizar un retorno más eficiente y seguro a la capital.

¿Cómo regirá el último pico y placa regional del año en Bogotá?

De 12:00 m. a 4:00 p. m. ingresarán los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo podrán hacer los que terminan en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Antes de las 12 del día y luego de las 8 de la noche podrán ingresar todos los vehículos sin restricción alguna.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado especial a todos los conductores para que respeten las normas de tránsito, planeen su viaje con anticipación y eviten contratiempos.

¿Hay alguna excepción de pico y placa regional?

Aplican las mismas excepciones vigentes para el pico y placa de lunes a viernes. El pico y placa solidario no aplica.

¿Recomendaciones para el puente festivo?

  • Si viaja en transporte intermunicipal, utilice los paraderos autorizados para el ascenso y descenso de pasajeros. 
  • Antes de viajar, revise el estado general del vehículo (motor, luces, llantas, niveles de aceite) y kit de carretera.
comparendos
La medida será la última del año y aplicará en los 9 corredores de ingreso a Bogotá. | Foto: Secretaría de Movilidad
  • Asegúrese que el SOAT y la revisión técnico-mecánica estén al día. 
  • Respete los límites de velocidad y demás normas de tránsito. 
  • No conduzca bajo los efectos del alcohol o con cansancio.
  • Programe su ingreso de acuerdo con los horarios establecidos y no estacione al costado de la vía en los diferentes corredores de ingreso a la ciudad.
  • Acate las instrucciones que te indique el equipo de Gestión en Vía.

¿Cuáles son los límites de la medida?

Los límites geográficos definidos en cada corredor para mitigar las afectaciones a residentes y actividades económicas en zonas adyacentes son:

Contexto: ¿Qué es el frenado regenerativo, para qué sirve, qué carros lo tienen y cómo le ahorra dinero?
Tres destinos asequibles y encantadores, a pocas horas de Bogotá, para visitar en puente de Reyes
El festivo8 de diciembre hay pico y placa regional para entrar a Bogotá | Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá
  1. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta la calle 198.
  2. Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.
  3. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la carrera 128.
  4. Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta la carrera 114.
  5. Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198.
  6. Avenida Boyacá, vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.
  7. Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132.
  8. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la diagonal 91.
  9. Vía a Choachí: desde el límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.

