Así operará el último pico y placa regional del año: revise horarios para evitar multas y dolores de cabeza
Este lunes, 8 de diciembre, regirá el último pico y placa regional de 2025.
Este lunes festivo, 8 de diciembre, regirá la medida de pico y placa regional para todos los carros particulares que ingresen por los nueve corredores de acceso a Bogotá.
Esta medida, la última que se realizará este año, se aplica para gestionar el tráfico y garantizar un retorno más eficiente y seguro a la capital.
¿Cómo regirá el último pico y placa regional del año en Bogotá?
De 12:00 m. a 4:00 p. m. ingresarán los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo podrán hacer los que terminan en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Antes de las 12 del día y luego de las 8 de la noche podrán ingresar todos los vehículos sin restricción alguna.
La Secretaría de Movilidad hizo un llamado especial a todos los conductores para que respeten las normas de tránsito, planeen su viaje con anticipación y eviten contratiempos.
¿Hay alguna excepción de pico y placa regional?
Aplican las mismas excepciones vigentes para el pico y placa de lunes a viernes. El pico y placa solidario no aplica.
¿Recomendaciones para el puente festivo?
- Si viaja en transporte intermunicipal, utilice los paraderos autorizados para el ascenso y descenso de pasajeros.
- Antes de viajar, revise el estado general del vehículo (motor, luces, llantas, niveles de aceite) y kit de carretera.
- Asegúrese que el SOAT y la revisión técnico-mecánica estén al día.
- Respete los límites de velocidad y demás normas de tránsito.
- No conduzca bajo los efectos del alcohol o con cansancio.
- Programe su ingreso de acuerdo con los horarios establecidos y no estacione al costado de la vía en los diferentes corredores de ingreso a la ciudad.
- Acate las instrucciones que te indique el equipo de Gestión en Vía.
¿Cuáles son los límites de la medida?
Los límites geográficos definidos en cada corredor para mitigar las afectaciones a residentes y actividades económicas en zonas adyacentes son:
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta la calle 198.
- Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.
- Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la carrera 128.
- Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta la carrera 114.
- Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198.
- Avenida Boyacá, vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.
- Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132.
- Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la diagonal 91.
- Vía a Choachí: desde el límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.