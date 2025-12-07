Así operará el último pico y placa regional del año: revise horarios para evitar multas y dolores de cabeza

Este lunes festivo, 8 de diciembre, regirá la medida de pico y placa regional para todos los carros particulares que ingresen por los nueve corredores de acceso a Bogotá.

La recomendación de las autoridades es a planear el viaje para evitar multas. | Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Esta medida, la última que se realizará este año, se aplica para gestionar el tráfico y garantizar un retorno más eficiente y seguro a la capital.

¿Cómo regirá el último pico y placa regional del año en Bogotá?

De 12:00 m. a 4:00 p. m. ingresarán los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo podrán hacer los que terminan en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Antes de las 12 del día y luego de las 8 de la noche podrán ingresar todos los vehículos sin restricción alguna.

La Secretaría de Movilidad hizo un llamado especial a todos los conductores para que respeten las normas de tránsito, planeen su viaje con anticipación y eviten contratiempos.

¿Hay alguna excepción de pico y placa regional?

Aplican las mismas excepciones vigentes para el pico y placa de lunes a viernes. El pico y placa solidario no aplica.

¿Recomendaciones para el puente festivo?

Si viaja en transporte intermunicipal, utilice los paraderos autorizados para el ascenso y descenso de pasajeros.

Antes de viajar, revise el estado general del vehículo (motor, luces, llantas, niveles de aceite) y kit de carretera.

La medida será la última del año y aplicará en los 9 corredores de ingreso a Bogotá. | Foto: Secretaría de Movilidad

Asegúrese que el SOAT y la revisión técnico-mecánica estén al día.

Respete los límites de velocidad y demás normas de tránsito.

No conduzca bajo los efectos del alcohol o con cansancio.

Programe su ingreso de acuerdo con los horarios establecidos y no estacione al costado de la vía en los diferentes corredores de ingreso a la ciudad.

Acate las instrucciones que te indique el equipo de Gestión en Vía.

¿Cuáles son los límites de la medida?

Los límites geográficos definidos en cada corredor para mitigar las afectaciones a residentes y actividades económicas en zonas adyacentes son:

El festivo8 de diciembre hay pico y placa regional para entrar a Bogotá | Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá