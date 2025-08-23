Así se vivió el desfile de carros antiguos y clásicos en Bogotá: más de 100.000 personas salieron a las calles

Este 23 de agosto, en el marco del cumpleaños 487 de Bogotá, la capital celebró la segunda edición del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, declarado Patrimonio Cultural Rodante de la ciudad, organizado por el Instituto Distrital de Turismo y apoyado por Sencia y por el Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Colombia (CAVA).

Este evento, que reúne tradición y pasión automotriz, contó con la participación de más de 350 autos de colección, algunos con casi un siglo de antigüedad, provenientes de 20 clubes automovilísticos de 11 ciudades del país, y dejó un impacto económico estimado de $4.000 millones en la capital.

El recorrido, de 16,3 kilómetros y que salió del parqueadero norte del estadio El Campín, convocó a más de 100.000 espectadores y exhibió 350 vehículos cuidadosamente preservados.

El evento sigue consolidándose como uno de los más importantes en el continente. | Foto: Suministradas a Semana

Entre ellos, joyas como el carro de bomberos de 1928 —que reemplazó las antiguas carrozas de tracción animal—, un Ford Sedan de 1932, el elegante DeSoto Convertible de 1947 y el Renault Floride de 1963, símbolo de la sofisticación europea. Cada modelo deslumbró por su mecánica y diseño, evocando décadas de historia urbana

“Este auto de bomberos que desfila hoy es un Oldsmobile de 1928. En su época era el carro patrulla de los comandantes en el que se transportaban para atender los incidentes. Es un vehículo que solo tenemos de exhibición en la estación, le hacemos mantenimiento periódico y lo mantenemos limpio. Participar en este desfile, tan importante en la ciudad, es muy valioso para nosotros y lo agradecemos mucho”, dijo Alberto Álvarez, miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en la estación de El Restrepo.

La edición 2025 superó lo logrado en 2024, cuando el desfile debutó con 250 vehículos, entre ellos piezas icónicas como el Chevrolet Bel Air de Jorge Eliécer Gaitán y el Volkswagen Beetle de Gabriel García Márquez.

El desfile de carros clásicos y antiguos tuvo gran acogida en Bogotá. | Foto: Suministradas a Semana

El crecimiento confirma que la cita sobre ruedas trasciende lo local y empieza a proyectarse como referente regional, al nivel de celebraciones como AutoClásica en Argentina o el Gran Concurso Internacional de Elegancia en México.

Ese reconocimiento descansa en la rigurosidad con que en Colombia se protege este patrimonio. Según la normativa del Ministerio de Transporte, un automóvil se considera antiguo si tiene al menos 35 años y conserva sus características originales, mientras que alcanza la categoría de clásico al superar los 50 años y pertenecer a modelos de prestigio internacional.

Esa exigencia explica la autenticidad de cada vehículo que integró la caravana. La institucionalización del desfile —a través del Acuerdo Distrital 1006 de 2025— y la articulación entre el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Colombia (CAVA), empresas privadas y aliados como Sencia, han sido actores clave para su éxito.

El evento partió del parqueadero del estadio El Campín en Bogotá. | Foto: Suministradas a Semana

“Hoy celebramos que el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos empieza a traspasar fronteras dentro de nuestro país, con la participación de clubes y aficionados de diferentes ciudades. Conecta a Bogotá con su historia y patrimonio y nos permite soñar con consolidar este evento como una gran experiencia turística y cultural. Este acuerdo de ciudad nos impulsa a seguir trabajando por una Bogotá creativa, diversa y vibrante, que inspira orgullo y atrae visitantes”, explicó Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitividad de Turismo de Bogotá.

“El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos refleja cómo Bogotá exalta su historia con pasión, diversidad y orgullo colectivo. Ver más de 350 autos recorrer la ciudad y miles de familias disfrutando de este espectáculo nos recuerda que la cultura y el entretenimiento se viven en plural, y que el legado automotriz también es memoria que queremos preservar y proyectar hacia el futuro”, manifestó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

Cientos de personas salieron a las calles para participar del desfile de carros antiguos en Bogotá. | Foto: Suministradas a Semana

“Con gran orgullo celebramos una nueva edición del desfile, un evento que rinde homenaje a la historia y al patrimonio automotor del país. En el cumpleaños 487 de nuestra querida ciudad, presentamos la más nutrida y variada muestra de espectaculares autos que recrean la historia desde inicios del siglo XIX hasta la década de 1980. Hoy logramos reunir a familias, coleccionistas y ciudadanos en torno a la memoria y la pasión por los vehículos que marcaron épocas, porque por donde pasa un auto clásico, siempre habrá una sonrisa”, indicó Mauricio Varela, presidente del Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Colombia.

Alberto Álvarez integra el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en la estación de El Restrepo. | Foto: Suministradas a Semana